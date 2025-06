Segreteria provinciale Ugl Matera sull’incontro dell’assessore regionale alla sanità e al Pnrr Cosimo Latronico con le organizzazioni sindacali.

“E’ stato senza dubbio un momento di confronto particolarmente significativo- ha detto il segretario provinciale dell’Ugl Pino Giordano- l’assessore Latronico ha illustrato nel dettaglio lo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Basilicata, evidenziando nella relazione relativa al secondo semestre del 2024 gli importanti progressi raggiunti per la Regione, con oltre 1,3miliardi di euro di risorse e l’avvio di quasi 2.000 progetti su tutto il territorio regionale. Latronico ha inoltre evidenziato anche la meticolosa gestione dei fondi, con 73 progetti per quasi 20 milioni di euro, già attivi nei comuni dell’Area Interna Montagna Materana e 77 progetti, per un totale di 24,5 milioni di euro per la transizione ecologica. Un plauso va all’assessore Latronico perché grazie al suo impegno, le risorse del Pnrr stanno supportando le amministrazioni locali , creando opportunità di sviluppo economico e sociale per tutto il territorio, e rendendo la regione più innovativa, in grado di affrontare le sfide del futuro”. L’assessore nella relazione ha inoltre ha approfondito i settori che stanno maggiormente beneficiando degli investimenti. In particolare, ha sottolineato l’assessore Latronico “la digitalizzazione (Missione 1) ha visto un impegno significativo, con fondi e progetti volti a rendere i servizi pubblici più accessibili e smart per i cittadini, facilitando l’interazione con la pubblica amministrazione e riducendo i tempi burocratici. Parallelamente, la transizione ecologica (Missione 2) è al centro della nostra strategia, con investimenti cruciali per la sostenibilità ambientale, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione dei rifiuti e la creazione di infrastrutture verdi che migliorino la qualità della vita nei nostri centri urbani e rurali. Non meno importanti sono gli interventi nel campo dell’istruzione (Missione 4), dove stiamo investendo sul futuro dei nostri giovani, potenziando le infrastrutture scolastiche, l’offerta formativa e le competenze digitali”. L’assessore inoltre ha sottolineato che la salute (Missione 6) è una priorità assoluta e ha spiegato che la regione sta lavorando “per rafforzare la medicina del territorio, con la creazione di Case di Comunità e Ospedali di Comunità, investendo in attrezzature all’avanguardia e in telemedicina per garantire cure più prossime e accessibili a tutti i lucani, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza complessiva del sistema sanitario. Infine l’inclusione sociale (Missione 5) continua ad essere un pilastro fondamentale per garantire opportunità a tutti e ridurre le disuguaglianze, con progetti dedicati al supporto delle fasce più fragili della popolazione e all’integrazione”. L’assessore durante l’incontro ha rimarcato “l’importanza della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e l’attenzione al monitoraggio” e ha sottolineato che “il successo di questo Piano è frutto di un lavoro di squadra instancabile che vede coinvolti la Regione, gli enti locali, le aziende, le associazioni e i cittadini. Ha infine ribadito che continuerà a monitorare l’attuazione dei progetti e a lavorare per cogliere ogni opportunità che il Pnrr potrà offrire per il bene della Basilicata. Come Ugl Matera – ha concluso Giordano- non possiamo che esprimere un forte apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore Latronico che va nella direzione di consegnare alle future generazioni, una regione più efficiente, più sostenibile”.