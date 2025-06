“Passi Lenti per Grandi Visioni: Latronico tra Natura e Futuro”

A Latronico il 5 luglio: Montagna da vivere – Territorio, cultura e territorio Il 5 luglio, Lucania Trekking darà il via a un evento unico nel suo genere, concepito per stimolare una riflessione profonda sul valore ambientale, culturale e turistico delle montagne della Lucania. In particolare, quest’incontro sarà dedicato all’esplorazione del ruolo fondamentale che il trekking riveste come strumento per la conoscenza, la tutela e lo sviluppo del nostro territorio montano.

Le montagne lucane, con i loro paesaggi incantevoli e la ricca biodiversità, sono un patrimonio inestimabile che merita di essere conosciuto e valorizzato. L’evento intende mettere in luce l’importanza della rete escursionistica lucana come volano per un turismo lento e sostenibile, promuovendo la bellezza dei nostri massicci, quali Monte Alpi, Sirino, Pollino e Appennino lucano. Attraverso il dialogo tra esperti, amministratori, guide e associazioni locali, si vuole favorire il coinvolgimento attivo delle comunità nella cura e nella promozione del territorio, rendendole protagoniste di un processo di valorizzazione che passa necessariamente dall’amore e dal rispetto per la natura.

Un altro tema centrale dell’incontro sarà l’educazione ambientale. È fondamentale, infatti, formare le nuove generazioni di escursionisti, impartendo loro non solo le competenze necessarie per vivere la montagna in sicurezza, ma anche una consapevolezza ecologica che permetta loro di diventare custodi responsabili del proprio ambiente. Inoltre, si rifletterà sulle opportunità economiche e occupazionali legate al turismo montano responsabile, delineando un percorso verso uno sviluppo che rispetti le caratteristiche peculiari e la sostenibilità del nostro territorio.

Il programma dell’evento prevede una sessione di apertura alle ore 10:00, coordinata dalla giornalista Cristina Longo, insieme ad Antonio Cirigliano, Presidente di Lucania Trekking, e Fausto De Maria, Sindaco di Latronico. Ospite d’onore sarà Guido Gravame, autore del libro “Sud verticale”, che condividerà la sua esperienza su ghiaccio, scialpinismo e svago nei Parchi del Pollino e dell’Appennino Lucano. La giornata si concluderà con un buffet alle ore 13:00, un momento di convivialità per scambiare idee e progetti.

L’incontro avrà luogo presso le Terme Lucane di Latronico (PZ), in collaborazione con il Comune di Latronico.

Sarà un’opportunità preziosa per creare una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni e appassionati delle montagne, tutti uniti dalla volontà di promuovere una fruizione consapevole e sostenibile del patrimonio naturale lucano.

La partecipazione è aperta a tutti. Saranno presenti le istituzioni regionali, i rappresentanti del mondo scientifico, le associazioni escursionistiche e i singoli cittadini; ognuno con il proprio bagaglio di esperienze e passioni.

Questo evento vuole essere un catalizzatore per costruire una visione condivisa della montagna lucana come spazio vivo, accessibile e protetto, dove natura, cultura e comunità possano coesistere in armonia.

Per ulteriori informazioni, contattare Lucania Trekking all’indirizzo [email protected] o visitare il sito web www.lucaniatrekking.it