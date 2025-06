NO BORDERS IN THE CITY Per due weekend la storica rassegna musicale

Storicamente nell’estate di Tarvisio grande spazio è riservato alla musica: merito di No Borders Music Festival, che da trent’anni va in scena nei suggestivi paesaggi del comprensorio montano del Tarvisiano (i Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio, la montagna del Canin, la Foresta millenaria di Tarvisio).

Per questa edizione il festival raddoppia, celebrando la nascita di No Borders in the City, uno spin-off urbano che quest’anno accende la città di Tarvisio con quattro imperdibili serate di musica, spettacolo e partecipazione.

Sostenuto dal Distretto del Commercio – ente nato per sostenere un modello di città a misura di famiglia grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – in collaborazione con Radio Deejay e Radio Capital, il cuore di Tarvisio, Piazza Unità, torna protagonista dei grandi eventi ospitando una lineup d’eccezione: Andy Smith (venerdì 18 luglio), leggendario DJ dei Portishead, Stéphane Pompougnac (sabato 19 luglio), icona della scena lounge e chillout internazionale; Alessio Bartallot (venerdì 25 luglio), DJ Aladyn (sabato 26 luglio).

Ogni sera della rassegna, dalle 21, dance night all’insegna della qualità musicale e del divertimento e – in apertura – animazioni e spettacoli per bambini, che trasformeranno le vie del centro di Tarvisio in spazi di gioco e festa.

Ma No Borders in the City non è solo musica serale: le vie del centro si animeranno già nel tardo pomeriggio con performance itineranti, animazione per bambini e la travolgente energia della Marching Band, creando un’atmosfera festosa, pensata per tutte le età.

“Esprimo grande soddisfazione- dichiara il Sindaco Renzo Zanette– per il lavoro svolto e per essere riusciti a concretizzare l’istituzione del Distretto del Commercio, un risultato frutto di impegno, collaborazione e visione condivisa.

Questo importante traguardo rappresenta un passo strategico per lo sviluppo del nostro territorio, contribuendo in modo concreto alla crescita e all’attrattività delle imprese commerciali locali.

Il Distretto sta già dimostrando di essere uno strumento efficace per rafforzare il tessuto economico, promuovere la competitività e favorire nuove opportunità per gli operatori del settore.

Continueremo a lavorare con determinazione per sostenere il commercio di vicinato, valorizzare le eccellenze del nostro territorio e costruire un futuro dinamico e sostenibile per tutta la comunità.”

“Un traguardo importante- dichiara il Vice Sindaco e Assessore al Commercio Serena de Simone– che testimonia l’impegno concreto del Distretto del Commercio nel rilancio dell’attrattività urbana e del tessuto economico locale.

L’iniziativa rappresenta un ritorno alla grande musica in piazza a Tarvisio, frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, operatori del territorio e partner nazionali.

Un sentito ringraziamento va alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha sostenuto con convinzione questo progetto, riconoscendone il valore culturale, turistico e sociale.

Un doveroso ringraziamento anche al Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, vera anima del No Borders Music Festival, che da oltre 30 anni porta avanti con passione e visione un evento di caratura internazionale, contribuendo a far conoscere e valorizzare il nostro territorio ben oltre i confini regionali.

La collaborazione con il Consorzio è stata fondamentale per la nascita di No Borders in the City, esempio concreto di come sinergie virtuose possano generare esperienze nuove e di grande qualità.”

“Oggi più che mai è fondamentale sostenere le botteghe, i negozi e gli esercizi locali, veri e propri presidi di socialità all’interno dei nostri paesi – ha sottolineato l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini – ed è con questa finalità che sono stati introdotti dalla Regione i distretti del commercio.

Si tratta di uno strumento che invita a fare sistema – tra amministrazioni locali, associazioni di categoria e imprese – per rilanciare e innovare il tessuto economico locale.

In questo senso, la progettualità presentata dal distretto di Tarvisio e l’iniziativa No Borders in the City colgono la grande potenzialità rappresentata dalla sinergia tra turismo e commercio, sfruttando il traino degli eventi musicali per valorizzare gli esercizi e le eccellenze locali”.

L’appuntamento con le dance night di No Borders In the City è al 18 luglio a Tarvisio che, anche nel 2025, si conferma una destinazione ideale per grandi e piccoli, arricchita da un cartellone di iniziative e proposte di intrattenimento che coinvolgeranno attivamente visitatori e cittadini.