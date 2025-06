Verso una governance integrata dei servizi

L’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha portato oggi il proprio saluto istituzionale all’iniziativa formativa di quattro giornate organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto del FORMEZ e con la collaborazione dell’Ufficio Sistemi di Welfare della Regione Basilicata.

L’iniziativa è stata prevista in ragione della sperimentazione della riforma sulla disabilità, che interesserà la provincia di Matera a partire dal prossimo 30 settembre.

Tra i temi centrali affrontati nel corso dell’evento, particolare attenzione è dedicata alla presa in carico delle persone con disabilità, alla progettazione personalizzata degli interventi e alla costruzione di reti territoriali inclusive, che garantiscano pari opportunità, autonomia e dignità.

Un impegno che la Regione Basilicata intende rafforzare attraverso strumenti innovativi e percorsi realmente integrati con al centro il progetto di vita della persona, elaborato dalle unità di valutazione multidimensionale con il coinvolgimento diretto della persona stessa.

La formazione è rivolta agli operatori del sociale (Regione e Ambiti Territoriali Sociali) e del sanitario (Azienda Sanitaria), ma anche del mondo del lavoro presente attraverso l’agenzia ARLAB e del Terzo Settore.

“Centrale nella riforma è l’integrazione sociosanitaria – ha ricordato Latronico – e le Regioni sono chiamate a svolgere un ruolo attivo. I nostri uffici stanno lavorando su questo fronte, anche attraverso la recente Delibera di Giunta Regionale sul Fondo per la non autosufficienza, che prevede un accordo di programma tra Aziende e ATS per l’erogazione di assegni di cura o voucher destinati all’acquisto di servizi in favore delle persone con disabilità”. In parallelo, proseguono gli interventi a sostegno dei caregiver e l’implementazione delle misure previste dalla legge 112/2016 sul “Dopo di noi”.

Latronico ha inoltre richiamato l’importanza di valorizzare le opportunità offerte dal PNRR e di costruire una strategia regionale basata su evidenze, prossimità e innovazione:

“Siamo chiamati a cogliere questa fase di transizione come un’opportunità per ripensare i servizi alla luce delle nuove sfide sociali e demografiche. Il nostro impegno è quello di costruire reti territoriali solide, capaci di prendersi cura delle fragilità con tempestività, continuità e umanità”.

L’evento proseguirà nei prossimi giorni con laboratori tematici, sessioni plenarie e restituzioni partecipate, affrontando temi chiave come la governance multilivello, i percorsi integrati di presa in carico, la valutazione degli esiti, la partecipazione civica e gli strumenti digitali al servizio dell’integrazione.