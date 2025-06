Senise: divieti temporanei di sosta e transito dal 25-27- 30 giugno per lavori di pulizia e sfalcio dell’erba

Il Comune di Senise informa la cittadinanza che, in vista degli interventi di pulizia e sfalcio dell’erba nelle aree urbane, saranno istituiti divieti temporanei di sosta e di transito veicolare in alcune strade del centro abitato, come stabilito dall’Ordinanza n. 40 del 23 giugno 2025 a firma del Comando della Polizia Locale.

Gli interventi, coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla ditta di forestazione, mirano a garantire il decoro urbano e la sicurezza stradale.

📅 Calendario degli interventi e modifiche alla viabilità:

25 giugno

Divieto di sosta in Via Federico II di Svevia dalle ore 7:00 alle 13:00.

in dalle ore 7:00 alle 13:00. Divieto di sosta in Viale Europa e Via Rocco Pizzo dalle ore 14:00 alle 19:00.

27 giugno

Divieto di sosta in Viale Giorgio Amendola dalle ore 7:00 alle 13:00.

in dalle ore 7:00 alle 13:00. Chiusura al traffico veicolare in Via Aldo Moro (ex SS 92 da incrocio municipio a incrocio zona artigianale direzione San Biagio), con deviazione su via Artigianale .

in (ex SS 92 da incrocio municipio a incrocio zona artigianale direzione San Biagio), con . Divieto di sosta in Piazza Unità d’Italia dalle ore 14:00 alle 18:00.

30 giugno

Chiusura al traffico veicolare in Viale Aldo Moro, da incrocio Corso Garibaldi fino al parcheggio Aldo Moro, dalle ore 7:00 alle 13:00, con deviazione del traffico su Corso Garibaldi.

🚧 Sicurezza e sanzioni

La Polizia Locale sottolinea che i lavori saranno eseguiti nel rispetto della sicurezza di operatori e cittadini. Si invitano pertanto i residenti e gli automobilisti a rispettare le segnalazioni temporanee e le disposizioni previste.

L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata sull’Albo Pretorio comunale. Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Per chiarimenti è possibile contattare il Comando della Polizia Locale o il Settore Vigilanza del Comune di Senise.