Senise : convocazione del Consiglio Comunale – seduta ordinaria del 27 giugno 2025

Avviso le SS,LL. che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria ed in prima

convocazione alle ore 16.30 del giorno 27 giugno 2025 e, ove occorra, in seconda convocazione per

il giorno 28 giugno 2025 alle ore 16.30, presso la sala consiliare della sede municipale, per discutere

i seguenti

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche del mandato, ai sensi dell’art.46 del

D. Lgs. 2067/2000;

2) Tassa sui rifiuti (TARI):approvazione delle tariffe 2025;

3) Modifica dell’art.19, comma 1 dello Statuto Comunale.