L’Iran annuncia la fine della ‘guerra dei 12 giorni’

Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha annunciato “la fine della guerra dei 12 giorni imposta” al suo Paese. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato “la fine della guerra di 12 giorni imposta” da Israele, in un messaggio scritto indirizzato alla nazione e pubblicato dall’agenzia di stampa Irna.

“Abbiamo concluso una fase significativa, ma la campagna contro l’Iran non è finita. Stiamo entrando in una nuova fase basata sui risultati di quella attuale. Abbiamo fatto arretrare di anni il progetto nucleare iraniano, e lo stesso vale per il suo programma missilistico”. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir.

Con l’approvazione del ministro della Difesa Israel Katz, il comando del fronte interno dell’Idf ha comunicato alla popolazione la fine delle restrizioni nel Paese attuate finora per la guerra con l’Iran. Al momento la nuova disposizione è in vigore dalle 20 (in Italia le 19) alla stessa ora di giovedì. Tutte le aree di Israele possano tornare alla piena attività.

Israele annuncia il ritorno alla normalità del traffico aereo in entrata e in uscita senza restrizioni.

Idf le vittime di Beersheva erano dentro le stanze-rifugio