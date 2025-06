“Consiglieri di minoranza: urgenti interventi per la villa comunale di Senise”

Al sindaco del comune di Senise dottoressa Eleonora Castronovo:

i sottoscritti consiglieri comunali Amedeo Castelluccio ,Nicola Maria sassone e Anna Maria De Palma, con la presente portano a conoscenza e invitano la Signoria Vostra a risolvere la situazione di degrado in cui versa la villa comunale.

Nello specifico:

1) Segnalano la necessità di effettuare lavori urgenti di manutenzione al gioco denominato Galeone. Abbiamo rilevato oltre ai problemi di illuminazione, parti considerevoli in legno che diventano un pericolo per i bambini che ci giocano, in quanto tale legname , privo di manutenzione ,rilascia schegge pericolose per la salute e l’incolumità dei piccoli fruitori.

2) la fontana di acqua potabile non funziona da mesi, arrecando notevole disagio sia per bere che per lavarsi o rinfrescarsi.

3) Le Fontane scenografiche, con annesso fiumiciattolo artificiale, Sono in totale stato di abbandono, non funzionanti e molto sporche.

Si ritiene inoltre che i massi appuntiti posti ai bordi del fiumiciattolo e il piccolo sottopasso artificiale rappresentino un elemento di pericolo potenziale per i fruitori della villa comunale.

In seguito a quanto sopra esposto, i consiglieri di minoranza, chiedono di risolvere quanto prima , al fine di tutelare la salute e l’incolumità dei bambini, le questioni poste.

Certi di un celere riscontro e di un positivo interessamento, porgiamo Cordiali Saluti.

Amedeo Castelluccio, Nicola Sassone, Anna Maria De Palma.

Senise lì 19/06 /2025 In fede