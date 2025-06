Racconti di luce, la Galleria Borghese svela la sua storia

Dall’acquisto dei terreni fuori le mura da parte del cardinale Scipione Borghese nel XVII secolo, alla costruzione della villa come spazio ideale per accogliere una collezione senza pari, fino alle molteplici vicende storiche, i progetti architettonici, le trasformazioni dei giardini e gli allestimenti che si sono succeduti nei secoli.

Dall’11 luglio all’11 ottobre la Galleria Borghese di Roma svelerà la sua storia lungo i secoli offrendo ai visitatori la possibilità di un viaggio immersivo e affascinante grazie a “Racconti di luce”, l’inedito videomapping che illuminerà la facciata sul retro del museo.

Appuntamento il venerdì e il sabato, dalle ore 21.15, con più repliche a sera, con un biglietto dedicato e un allestimento pensato per la fruizione, con delle sedute allestite nel giardino di Villa Borghese.

Intrecciando storia, arte e tecnologia per celebrare l’identità e l’evoluzione della Galleria, la proiezione artistica sarà un racconto visivo potente e suggestivo, con le immagini accompagnate da una colonna sonora originale e da una narrazione evocativa (disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e in LIS), attraverso visioni, restauri, capolavori e trasformazione dei luoghi, dal passato fino ad oggi.

La Galleria Borghese ha inoltre ultimato l’intervento di aggiornamento della propria comunicazione interna: introdotte infatti alcune novità – nuove didascalie, una segnaletica rinnovata e il QR code accanto alle opere – che sono state progettate secondo principi di accessibilità.

A questo si affianca un altro importante intervento: la conclusione del cantiere per la manutenzione straordinaria delle sculture del Portico, con un’approfondita verifica conservativa, la rimozione dei depositi incoerenti, il trattamento delle discontinuità superficiali e la rivalutazione dei supporti espositivi non più adeguati.

ANSA