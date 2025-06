L’Iran conferma: ‘Attaccata la base Usa in Qatar’. Allerta anche in Iraq e in Siria

Un cittadino europeo è stato arrestato ad Hamedan, nell’ovest dell’Iran, per spionaggio a favore di Israele. Lo rende noto la tv di Stato. Altre due persone sono state fermate per lo stesso motivo nella città occidentale di Kermanshah. Diverse schede Sim e un’ingente somma di denaro sono state confiscate ai due iraniani, ha dichiarato Mehr, citando il portavoce della magistratura Asghar Jahangir.

“Non sono d’accordo con chi considera l’attacco degli Usa in Iran come in contrasto col diritto internazionale”. Lo ha detto il segretario generale Mark Rutte alla vigilia del vertice Nato all’Aja. “La mia principale paura – ha aggiunto – è che Teheran possa avere la bomba atomica, sarebbe una minaccia per Israele e l’intera regione”.

L’Iran: 500 morti e oltre 3000 feriti dal 3 giugno’