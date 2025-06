La Rinascita Lagonegro presenta ufficialmente la domanda di iscrizione al campionato di serie A2 2025/2026

LAGONEGRO (PZ) – La Rinascita Volley Lagonegro comunica ufficialmente di aver presentato in data odierna la domanda di iscrizione al campionato di serie A2 Credem Banca per la stagione sportiva 2025/2026.

La Società ha provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria presso gli Uffici competenti della Lega Pallavolo serie A, rispettando la scadenza (23 giugno, ore 14.00) e i requisiti richiesti dal regolamento. L’iter di iscrizione comprende, come da prassi, l’invio della modulistica federale, la certificazione del nulla osta dell’impianto sportivo, l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e la regolarità della situazione amministrativo-contabile del Club.

La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A inizierà subito dopo ad esaminare le documentazioni inviate dai Club aventi diritto e chiuderà il verbale entro giovedì 3 luglio, quando consegnerà alla FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti all’81° Campionato di Serie A Credem Banca.

“Siamo pronti ad affrontare con determinazione e responsabilità la nuova stagione ormai alle porte – ha dichiarato il Presidente Nicola Carlomagno – consapevoli dell’importanza di programmare con serietà, trasparenza e progettualità. L’obiettivo che ci porteremo dietro in questo gradito ritorno in A2 sarà come sempre quello di onorare al meglio la maglia, il territorio e tutti i nostri tifosi”.

La Società coglie l’occasione per ringraziare i partner, gli sponsor e tutti i sostenitori che continuano a dimostrare fiducia e vicinanza al nostro progetto sportivo.Gli ulteriori aggiornamenti relativi all’organico della squadra, allo staff tecnico e al programma precampionato verranno comunicati nei prossimi giorni.