Idf: 100 bombe in due ore su Teheran. L’Iran: ‘500 morti e oltre 3000 feriti dal 13 giugno’

L’aeronautica militare ha effettuato il più grande attacco finora lanciato nella capitale iraniana in pieno giorno sganciando più di 100 bombe sulla città in due ore. Lo rende noto l’Idf. Un denso fumo copre l’intera città, come mostrano immagini e video sui media israeliani.

Un’università di Teheran è stata colpita oggi nell’ultima ondata di raid israeliani sull’Iran.

Lo riferiscono fonti concordanti sui media locali, anche in lingua inglese, mentre vari studenti e ricercatori denunciano sui social come la struttura abbia riportato danni. Non è ancora chiaro se vi siano state vittime.

L’ateneo in questione è la Shahid Beheshti University, nel settore nord della capitale iraniana, al centro oggi di bombardamenti che hanno messo nel mirino anche la rete elettrica provocando blackout temporanei in alcune zone. Non si tratta della prima università bersagliata dall’inizio degli attacchi d’Israele.

Fonti Israele, ‘colpita Evin per liberare i dissidenti’