Angela apre Noos con Jovanotti, ‘arte e scienza sono legate’

Parlare con Jovanotti “è come sentire il caldo del sole sul viso.

Un conto è vedere una foto del sole, un altro è sentirne il calore”.

Alberto Angela è entusiasta subito dopo aver ospitato Cherubini nello studio immersivo di “Noos – L’avventura della conoscenza”, la serie scientifica in sei puntate di Rai Cultura. Dall’altro lato del telefono, descrive la loro come “una chiacchierata, non un’intervista”.

Anche se “era la prima volta che lo incontravo dal vivo – afferma – lo stimo e mi piace molto da anni. La prima sensazione è la più importante, ed è estremamente positiva”.

I due, nel corso della prima puntata della nuova edizione del programma – in onda domani alle 21.25 su Rai1 – parlano di tantissime cose.

“Di viaggi, di amore, del suo percorso sentimentale ed umano, della sua infanzia in Vaticano – rivela Angela -. Pure del suo rapporto con la medicina e del suo primo ricordo: l’allunaggio. Questo ci ha unito, perché ne conservo anch’io un ricordo bellissimo”.

L’inedita conversazione toccherà praticamente quasi tutti i temi poi approfonditi con diversi esperti nel resto dell’episodio. “In questa edizione non avremo più dei documentari, ma metteremo degli approfondimenti – spiega Angela -.

Partiamo con un tema che accomuna tutti: l’amore”. E, ancora, si parlerà dei comportamenti dei più giovani in un’epoca in cui ci sono schermi ovunque, degli scenari geopolitici attuali, di sana alimentazione e ci sarà pure lo scrittore Carlo Lucarelli.

Passando dal fenomeno degli incendi boschivi e il suo legame con il cambiamento climatico. Senza perdere un appuntamento con l’astrofisica Edwige Pezzulli, per scoprire qualcosa in più sull’universo. “Discuteremo pure di obesità – prosegue -.

Approfondiremo gli effetti della semaglutide e di quei farmaci oggi molto di moda usati per dimagrire”. Tra gli ospiti non mancherà poi il filosofo della scienza Telmo Pievani, che commenterà la traccia della prima prova di maturità di quest’anno, tratta da un suo testo.

ANSA