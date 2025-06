A Putignano la prima edizione del Festival che coniuga letteratura, talk, legalità, arte, musica ed enogastronomia

Ospiti: Umberto Galimberti, Franco Mussida, Antonio Caprarica, Alan Friedman, Francesco Giorgino, Roberto Andò, Sebastiano Ardita, Claudio Martelli, Savino Zaba, Stefano Zecchi, Caterina Chinnici, Alessandro Averna Chinnici, Giuliano Volpe, Albano Carrisi, Danilo Rea, Peppe Servillo, Sergio Cammariere, Giovanna Famulari, Joe Barbieri, Chiara Civello

Storie, suoni e sapori d’autore: un incontro tra arte e convivialità, che trova il suo nucleo fondante nella letteratura ma che si apre anche alla musica e alle arti visive, senza dimenticare la componente enogastronomica, importante tratto identitario del territorio pugliese. Tutto questo è Kepos Fest, il festival culturale organizzato e promosso dall’associazione Il Tassello Mancante, con la direzione artistica di Mario Valentino e che si svolgerà dal 26 giugno al 1° luglio a Putignano, all’interno del Giardino della stessa associazione (Via Dante n.60) e nello Spazio Eventi delle Cantine Aiello (strada comunale Cacciottoli n. 3 prov. per Conversano) nella giornata del 29 giugno. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone.

Più di dieci incontri letterari in compagnia di ospiti illustri del panorama culturale e artistico nazionale, una lectio magistralis, quattro grandi concerti, due mostre. Questi i numeri della prima edizione di un festival che si propone di rappresentare un nuovo appuntamento ricorrente del panorama culturale pugliese. Il tutto, secondo un concetto di condivisione e partecipazione, che si fa celebrazione del racconto, della musica e del gusto attraverso un’esperienza immersiva e raffinata. Il nome Kepos – dal greco “giardino” – richiama infatti un luogo di incontro e cultura, dove natura e creatività si intrecciano armoniosamente. Sei serate, dunque, in cui al racconto delle ultime produzioni letterarie degli ospiti seguirà la musica di grandi artisti del cantautorato italiano e che saranno ulteriormente impreziosite dall’esposizione delle mostre pittoriche di due eccellenti artisti pugliesi: il barese Michele Volpicella e la monopolitana Filly Fiordaliso.

La programmazione prende il via giovedì 26 giugno alle ore 19.00 con la presentazione del libro “Il bambino del carillon. Il pianeta della musica” (Ed. Salani) del Maestro Franco Mussida, chitarrista, compositore e cantautore milanese, nonché uno dei fondatori della Premiata Forneria Marconi, di cui ha firmato moltissimi successi tra cui la famosa Impressioni di settembre. A dialogare con Mussida sarà lo stesso direttore artistico del Kepos Fest, Mario Valentino. La serata di apertura proseguirà alle 20.15 con il filosofo e saggista Umberto Galimberti, che regalerà al pubblico la sua lectio magistralis dal titolo “L’etica del viandante” tratta dall’omonimo saggio edito da Feltrinelli. A seguire, spazio alla grande musica con il concerto dal titolo Napoli e Jazz di Danilo Rea e Peppe Servillo.

Venerdì 27 giugno la serata si apre alle ore 19.00 con la presentazione del saggio “Il coraggio del male” (Ed. Bonfirraro) del procuratore della Repubblica aggiunto a Catania e componente della Direzione Distrettuale Antimafia, Sebastiano Ardita. A dialogare con lui gli avvocati Mario Malcangi e Giuseppe Valentino. A seguire sarà la volta dell’Onorevole Claudio Martelli, giornalista e già membro del Parlamento europeo, ministro della Giustizia e vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana. Sul palco insieme a lui, per presentare il saggio dal titolo “Il merito. Il bisogno e il grande tumulto” (Ed. La nave di Teseo), il giornalista Massimo Bianco e l’avvocato Vincenzo Angelini De Miccolis. La serata proseguirà alle 21.15 con il concerto del cantautore crotonese Sergio Cammariere, special guest Giovanna Famulari.

La terza serata, sabato 28 giugno, vedrà sul palco alle ore 19.00 il giornalista Rai Francesco Giorgino, che presenterà al pubblico “Sociologia dei giornalismi”, ilsaggio (Ed. Mondadori Università) del quale dialogherà con il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Alle ore 20.15 sarà la volta del regista, sceneggiatore e scrittore siciliano Roberto Andò, che presenterà il suo nuovo romanzo “Il coccodrillo di Palermo” (Ed. La nave di Teseo) in compagnia di Miriam Giannuzzi. La serata si conclude in musica, alle ore 21.15, con il concerto del cantautore napoletano Joe Barbieri.

Domenica 29 giugno l’evento si sposta eccezionalmente nello Spazio Eventi delle Cantine Aiello (Strada comunale Cacciottoli n.3, provinciale per Conversano). Qui si volgerà lo sguardo oltre l’Italia grazie alla partecipazione al Kepos Fest di due grandi ospiti il cui lavoro di racconto giornalistico rappresenta, da decenni, una finestra sul mondo britannico e americano: la quarta serata partirà infatti alle ore 19.00 con il giornalista Antonio Caprarica, che per circa 15 anni è stato corrispondente della Rai da Londra e che, insieme alla giornalista Annalisa Tatarella presenta il suo ultimo saggio dal titolo “Katy e la maledizione dei Galles” (Ed. Sperling & Kupfer). Alle ore 20.15 sarà invece la volta del giornalista e conduttore italo-americano Alan Friedman che dialogherà con la giornalista Anna Puricella per presentare il suo libro “La fine dell’impero Americano” (Ed. La Nave di Teseo). A chiudere la serata il concerto della cantautrice romana Chiara Civello.

Ben tre gli ospiti previsti per la serata di lunedì 30 giugno, che torna ad essere ospitata nel Giardino dell’Associazione Il Tassello Mancante: alle ore 19.00 il conduttore radiofonico e televisivo pugliese Savino Zaba presenterà il suo libro dedicato al centenario della radio dal titolo “Cent’anni di compagnia – La radio 1924-2024” (Ed. Rai Libri), moderato dalla giornalista Alessandra Lofino. Presentazione a cui farà seguito quella del saggio “Resurrezione” (Ed. Mondadori) del filosofo, scrittore e professore di Estetica veneziano Stefano Zecchi, con il quale dialogherà il giornalista Enzo Quarto. A chiudere la serata sarà Albano Carrisicon la presentazione della sua autobiografia dal titolo “Il sole dentro” (Ed. Mondadori). A dialogare con il cantautore salentino sarà lo stesso direttore artistico del festival, Mario Valentino.

La serata conclusiva, martedì 1° luglio, parte alle ore 19.30 con Giuliano Volpe, professore ordinario di Archeologia dell’Università di Bari “Aldo Moro” che, moderato dalla giornalista Serena Manieri, presenterà il suo ultimo lavoro letterario dal titolo “Vulpis in Fundo – appunti, riflessioni e idee per l’archeologia” (Ed. Edipuglia). A seguire, in occasione del centenario della nascita del Procuratore Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia reso operativo da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e assassinato nell’ambito delle stragi di mafia della Sicilia degli anni ’80 e ’90, il direttore artistico Mario Valentino insieme al Procuratore Capo di Bari Roberto Rossi, dialogherà con il magistrato ed europarlamentare Caterina Chinnici, figlia di Rocco e con l’ufficiale dei carabinieri Alessandro Averna Chinnici, nipote del magistrato e coautore del libro “L’Italia di Rocco Chinnici” (edizione Minerva).

Le mostre del Festival

MICHELE VOLPICELLA – Il concept della mostra

Paesaggi urbani sensibili, paesaggi da difendere e paesaggi da costruire, nei centri e nei quartieri storici e nelle periferie. Cinquant’anni dopo la carta di Gubbio non possiamo dimenticare che i paesaggi urbani non sono fatti solo di pietre e di fisicità, ma anche di uomini vivi: anzi, di società. Gli uomini hanno bisogno di storia e di bellezza (perciò si vive meglio nei quartieri antichi), ma anche di spazi in cui essere società: nei quali incontrare, scambiare, frequentare il vicino e il simile ma anche il lontano e il diverso, il forestiero.

Michele Volpicella Ha acquisito la laurea in Pittura & Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Bari. Ha approfondito la sua formazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. Ha frequentato le lezioni di Hector Saunier direttore dell’Atelier Contrepoint de Paris e del maestro cinese Zhang Huinan direttore del Beijing Chinese Character e del City Calligraphy Institute, lezioni che sono servite a perfezionare il suo concetto di equilibrio edeleganza. Descritto dai critici come soggetto dotato di realistica e spiccata sensibilità cromatica, per cui le sue tele tendono a staccarsi dalla figurazione abituale, acquistando pregio nei colori come nelle stesse sceneggiature ricche di echi nordici, avvolte e sospese. in un’atmosfera silente che potremmo definire metafisica. È presente in collezioni pubbliche e private in tutto il mondo.

FILLY FIORDALISO – Il concept della mostra

L’arte di Filly Fiordaliso è orientata al raggiungimento della bellezza in cui sentimenti e cromatismi prevalgono su ogni riferimento realistico. Nelle sue composizioni pittoriche il colore è usato come metafora emozionale. Le sottili sfumature tonali del blu, del giallo, del rosa, dei verdi e del marrone, immergono l’osservatore in una dimensione suggestiva e sublime. L’osservazione meticolosa delle vaste distese naturali ispira profondamente l’artista e porta alla produzione di opere esposte nelle mostre personali sui temi del mare, del cielo e della terra. Attualmente lo sguardo di Filly è diretto verso il cielo della notte per instaurare un dialogo emotivo, attraverso segni e colori, con la luna. Alla pittura si affianca la fotografia attraverso lo sviluppo di tematiche di natura esistenziale.

Filly Fiordaliso nasce ad Ostuni nel 1972, vive ed opera a Monopoli, si forma all’Accademia di Belle Arti di Lecce nella sezione Pittura ed espone dal 1991 sul territorio Nazionale. È Docente di discipline audiovisive e multimediali presso il Liceo Artistico “Luigi Russo” di Monopoli.

«L’evento Kepos rappresenta certamente un importante punto di arrivo del Tassello Mancante perché segna il salto di qualità dalla formula di eventi singoli alla formula del Festival su più serate – spiega il Sen. Bruno Erroi, Presidente dell’Associazione Il Tassello Mancante – D’altro canto ci sentiamo prontissimi a questa sfida, che sarà anche punto di partenza per obiettivi ancora più importanti, da raggiungere con la solita professionalità, ma tenendo sempre i piedi per terra come si conviene ad un’associazione senza fini di lucro. Vi aspettiamo a braccia aperte alle serate del Festival: condividerete con noi la passione per il grande giornalismo e per l’ottima musica».

