Operazione ‘Martello di mezzanotte’, bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: ‘Pronti a discutere con l’Iran sul nucleare civile

“Se chiudesse lo stretto di Hormuz il petrolio schizzerebbe a 200 dollari, ma è un’ipotesi estrema, improbabile. Su Hormuz è dagli anni ’70 che arrivano minacce ma non è mai successo niente”.

E’ l’analisi di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che alla riapertura dei mercati già stasera in Asia non si aspetta però grandi movimenti, piuttosto “un aumento moderato di circa due dollari” grazie ad approvvigionamenti ora abbondanti.

“I mercati tendono a scontare in anticipo quello che succederà come dimostrano i rialzi dei giorni scorsi. – spiega – Il gas mi aspetto invece che salga questa settimana dai 40 euro a MW di venerdì a 45-50 euro, perché senza le forniture russe il mercato è più tirato”.

“Ho ordinato l’innalzamento del livello di allerta operativa presso tutte le basi e i dispositivi avanzati italiani, in coordinamento con le autorità locali e con i nostri partner internazionali. I protocolli di protezione del personale e di continuità operativa sono attivi, aggiornati e pronti ad affrontare ogni possibile scenario.

La sicurezza del personale militare italiano è e resta la mia assoluta priorità”. Lo afferma in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Fin dall’altro ieri, abbiamo avviato misure preventive per rafforzare la sicurezza dei contingenti italiani all’estero.

I nostri militari non sono coinvolti nelle operazioni e non rappresentano un obiettivo diretto di possibili ritorsioni iraniane. Tuttavia, in via cautelativa, abbiamo ricollocato alcuni assetti posizionati in prossimità di infrastrutture o basi statunitensi, per evitare che possano essere esposti a danni collaterali”.

