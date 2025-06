Tragedie nella notte a Potenza: due persone perdono la vita in due distinti incidenti stradali

Una giornata cominciata sotto il segno del dolore per la città di Potenza, segnata da due tragici incidenti stradali che, a poche ore di distanza, hanno tolto la vita a due uomini molto conosciuti e stimati nella comunità.

Il primo schianto è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 6 del mattino, in via Ciccotti. Un violentissimo impatto frontale tra una Opel Corsa, diretta verso Santa Maria, e una Peugeot 107 che viaggiava in direzione Epitaffio, non ha lasciato scampo a Giuseppe Fossati, 53 anni, originario di Potenza.

Padre di famiglia e uomo stimato, stava andando al lavoro a San Nicola quando la tragedia si è consumata. L’assenza di segni di frenata da entrambe le parti rende ancora più drammatico il quadro dell’incidente.

Poco dopo l’accaduto, i colleghi di Fossati, preoccupati per il mancato arrivo sul posto di lavoro, si sono precipitati sul luogo dell’incidente.

Straziante l’arrivo anche dei familiari: la giovane moglie e il fratello, entrambi molto conosciuti in città, hanno raggiunto la scena pochi minuti dopo, travolti da un dolore difficile da descrivere.

Alla guida della Opel Corsa c’era una giovane donna potentina, sulla trentina, rimasta fortemente scossa.

È riuscita a uscire autonomamente dal veicolo e, visibilmente sotto shock, è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Un altro dramma si era consumato poche ore prima, nella notte, in viale Marconi, nei pressi della Questura.

Antonio Lopiano, 63 anni, anche lui molto noto a Potenza, ha perso la vita mentre era a bordo del suo scooter. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente. Per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Due tragedie che lasciano senza parole, due vite spezzate in poche ore sulle strade di una città che oggi si stringe attorno alle famiglie colpite. In quello che doveva essere un giorno come tanti, è calato un velo di tristezza profonda.