GIORGIA ESCE IL NUOVO SINGOLO “L’UNICA”

Dopo il successo straordinario del brano “LA CURA PER ME”, GIORGIA, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare tutti con il nuovo singolo “L’UNICA” (Epic / Sony Music Italy), disponibile ora in radio e in digitale: https://Epic.lnk.to/_Giorgia

Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “L’UNICA” è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia.

Online anche il video del brano, diretto da Marco Braia, in cui Giorgia si mette in gioco con leggerezza e ironia, mostrando il lato più giocoso di sè: https://youtu.be/HaHqp2hVtro

Continua a registrare un sold out dopo l’altro il tour che vedrà GIORGIA protagonista in location uniche quest’estate per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e che ha debuttato lo scorso weekend con un doppio appuntamento alle Terme di Caracalla. Da novembre invece l’artista tornerà ad esibirsi nei principali palasport italiani.

Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners):

“COME SAPREI LIVE 2025”

11 GIUGNO 2025 | ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II di SORDEVOLO (BI) DATA ZERO SOLD OUT

13 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

14 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

21 LUGLIO 2025 | VILLA MANIN di CODROIPO (UD)

25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

26 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

28 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT

26 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

Info biglietti: www.friendsandpartners.it