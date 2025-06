Vertice a Ginevra con Araghchi. Lammy: “Due settimane per una soluzione diplomatica”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi parlerà al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite venerdì, ha dichiarato il portavoce del massimo organo delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Lo ha annunciato un portavoce dell’organizzazione spiegando che “Araghchi interverrà di persona, all’inizio della riunione pomeridiana del Consiglio”, alle 13.

Una portavoce delle Nazioni Unite ha aggiunto che Daniel Meron, ambasciatore di Israele presso l’Onu a Ginevra, avrebbe parlato con i giornalisti poco prima. Araghchi è a Ginevra per incontrare i ministri di Francia, Gran Bretagna e Germania e l’Alto Rappresentante Ue.

Araghchi, ha affermato che non ci sarà alcun negoziato con gli Stati Uniti finché continueranno gli attacchi israeliani. “Finché le aggressioni israeliane continueranno, non ci sarà spazio per il dialogo”, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. “Non avremo colloqui con gli Stati Uniti, in quanto complici del crimine israeliano”, ha aggiunto.

“Nulla è cambiato. L’Iran sta ingannando il mondo e sta semplicemente cercando di perdere tempo. Non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo programma nucleare, che rappresenta una minaccia esistenziale per Israele e mette in pericolo il mondo intero”.

Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, postando la dichiarazione dell’omologo iraniano Abbas Araghchi secondo cui Teheran non negozierà con gli Stati Uniti finché Israele continuerà gli attacchi sull’Iran.

Lammy, finestra di due settimane per soluzione diplomatica

Le dichiarazioni del presidente Donald Trump di ieri lasciano aperta “una finestra di due settimane per ottenere una soluzione diplomatica” del conflitto fra Israele e Iran.

Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, giunto a Ginevra per una riunione con il collega iraniano Abbas Araghchi al fianco dei capi delle diplomazie di Germania, Francia e Ue, dopo essersi consultato ieri negli Usa con il segretario di Stato americano Marco Rubio e con il negoziatore di Washington, Steve Witkoff.

Lammy ha tuttavia ribadito che “noi siamo determinati a far sì che l’Iran non abbia mai un’arma nucleare”.

ANSA