Lauria scende in piazza per la pace a Gaza: “Basta guerra, chiediamo disarmo e cessate il fuoco”

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 19:00, Largo Plebiscito a Lauria (PZ) si trasformerà in un luogo di incontro, di condivisione e di speranza. Cittadine e cittadini, associazioni, movimenti e forze politiche si ritroveranno insieme per un sit-in dedicato alla pace, con un pensiero particolare rivolto alla popolazione della Striscia di Gaza.

L’iniziativa nasce da un bisogno profondo: quello di non restare in silenzio di fronte all’orrore della guerra. Di fronte alle immagini di distruzione e dolore che ogni giorno arrivano dal Medio Oriente, uomini e donne di Lauria hanno deciso di unirsi per chiedere, a gran voce, un immediato cessate il fuoco e l’inizio di un cammino di disarmo e dialogo.

Sarà un momento aperto, partecipato, dove chiunque potrà prendere la parola. Un microfono libero sarà a disposizione di chi vorrà condividere pensieri, storie, emozioni o semplicemente esprimere la propria vicinanza a chi, lontano da qui, sta vivendo l’inferno della guerra.

A sostenere questa manifestazione ci sono tante realtà del territorio, animate dal desiderio comune di costruire un mondo più giusto e umano: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, CGIL, ANPI – Sezione Lauria Valle del Noce, ARCI Lauria, Legambiente Lauria, Coordinamento per la Pace Lauria e Valle del Noce, Striker Collective, Associazione VENTI, Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata e Libera Lagonegrese.

Non sarà solo una manifestazione. Sarà un abbraccio collettivo, un messaggio di solidarietà che da Lauria parte per arrivare lontano, fino a Gaza.