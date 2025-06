Tuscia in Jazz for Sla, Fabrizio Bosso a Civita Bagnoregio

Civita di Bagnoregio si prepara ad accogliere un evento di grande musica e solidarietà il prossimo 21 giugno.

Il celebre trombettista jazz Fabrizio Bosso sarà il protagonista di un concerto, parte della rassegna “Tuscia in Jazz for SLA”, un’iniziativa che unisce l’amore per la musica alla nobile causa della ricerca contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Oltre 350 biglietti sono stati già venduti online su ciaotickets.com.

Nato a Torino nel 1973, Fabrizio Bosso è oggi uno dei trombettisti più apprezzati e riconosciuti a livello internazionale.

La sua passione per il jazz lo ha portato presto a calcare i palchi più importanti, distinguendosi per un suono potente ma al contempo lirico, e per una capacità improvvisativa non comune.

Nel corso della sua carriera, Fabrizio Bosso ha esplorato diverse sfaccettature del jazz, dal mainstream al latin jazz, dal soul al pop.

La sua carriera è un susseguirsi di successi e collaborazioni prestigiose – tra le altre, quelle con Mario Biondi e Sergio Cammariere – che ne hanno consolidato la fama. Tra i suoi lavori più celebri si ricordano Jazz in Italia, You’ve Changed, Spirituals, e il più recente We Wonder, un omaggio a Stevie Wonder.

Tuscia in Jazz for SLA è un progetto che da anni si impegna a raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla Sla, una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose motorie.

L’intero ricavato della vendita dei biglietti per il concerto del 21 giugno sarà devoluto a questa nobile causa, contribuendo concretamente a sostenere gli studi volti a trovare una cura efficace.

La scelta di Civita di Bagnoregio come location per questo evento aggiunge un tocco di magia. La “Città che Muore”, con la sua bellezza unica e suggestiva, farà da cornice perfetta alle melodie jazz di Fabrizio Bosso.

ANSA