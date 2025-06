Rapina a una farmacia di Matera: arrestato un giovane di 26 anni

È stato identificato e arrestato il presunto autore della rapina avvenuta il 1° giugno scorso in una farmacia del rione Cappuccini, a Matera. Si tratta di un giovane di 26 anni, originario della provincia di Taranto ma residente nel capoluogo lucano.

Quel pomeriggio, con il volto coperto e armato di coltello, l’uomo sarebbe entrato nel negozio e avrebbe minacciato i presenti per farsi consegnare il denaro presente in cassa. Subito dopo il colpo, era fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento tempestivo della polizia, allertata tramite una chiamata al numero d’emergenza 113, ha dato il via a una rapida indagine. Fondamentali per risalire all’identità del presunto rapinatore sono state le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto. Anche i rilievi effettuati dalla polizia scientifica – in particolare i dettagli su corporatura, abbigliamento e modalità dell’azione – hanno avuto un ruolo chiave nel ricostruire quanto accaduto.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il giudice ha inoltre stabilito il divieto di comunicare, attraverso telefono o altri dispositivi, con persone diverse da quelle conviventi o incaricate della sua assistenza.

L’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.