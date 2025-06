LFC, oggi nelle sale il film Poveri noi

Esce in sala oggi 19 giugno il film “ Poveri noi”, prodotto da Orange Media e Rai Cinema e sostenuto dalla Lucana Film Commission. Girato interamente in Basilicata, fra Potenza ed i comuni di Abriola, Aliano, Lagonegro, Marsico Vetere, sant’Arcangelo, Viggiano e Villa d’Agri), il film è stato presentato in anteprima al Cinema Adriano a Roma lunedì 17 giugno.

Alla presenza del cast, composto da Maria Grazia Cucinotta, Ilaria Spada, Ricky Memphis e Paolo Ruffini e da molti attori giovani, e di una sala gremita, il film ha mostrato il “ lato lucano della vita” come lo ha ribattezzato l’attore Ruffini, che ha raccontato al pubblico l’esperienza dentro e fuori dal set in Basilicata : “ in questa regione ci vivrei, perché alla bellezza dei luoghi corrisponde la bellezza delle persone.

Ospitalità, cordialità, senso di accoglienza sono valori ormai rari; in Basilicata abbondano”. Unanime anche il resto degli attori nel raccontare in maniera anche ironica la difficoltà di tornare alla vita frenetica dopo la pace e l’allegria del tempo trascorso durante le riprese in Basilicata.

Il film, che in autunno verrà trasmesso su Raiuno in prima serata, si inserisce nelle attività di promozione del territorio e della sua offerta nel mondo dell’audiovisivo che la Lucana Film Commission porta avanti.

Senza dimenticare quanto una produzione che per due mesi ha vissuto ed operato i interrottamente significhi per l’economia di un territorio

“In questo film ci sono protagonisti in carne ed ossa – dice la Presidente della Lucana Film Commission- ma soprattutto è l’entroterra lucano a scandire i capovolgimenti di trama e l’evoluzione dei sentimenti e delle relazioni nella storia. Ecco perché accanto alla bravura e simpatia del cast, “ Poveri noi” regalerà al pubblico cinematografico prima e televisivo poi ( verosimilmente in ottobre) il ritratto di una Basilicata sempre più da scoprire e vivere”.