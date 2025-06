Chiorazzo: “A Vito Pace gli auguri più sinceri per un incarico di grande prestigio, che onora anche la Basilicata”

“Esprimo le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Vito Pace per la sua elezione a Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

Si tratta di un riconoscimento importante alla sua competenza, al suo rigore professionale e al contributo autorevole che in questi anni ha saputo offrire alla categoria, non solo in ambito locale ma anche nazionale”.

È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando l’elezione del notaio lucano alla guida dell’organo di rappresentanza del notariato italiano per il triennio 2025–2027.

“L’incarico affidato a Vito Pace – aggiunge Chiorazzo – è motivo di orgoglio per tutta la comunità lucana. La sua lunga esperienza alla guida dei distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, insieme all’impegno in ambito scientifico e nelle istituzioni ecclesiastiche, testimonia un percorso di competenza, autorevolezza e senso delle istituzioni”.

“Auguri di buon lavoro anche a Carmelo Di Marco, Vice Presidente, e a Roberto Vinci, Segretario del Consiglio. Al nuovo vertice del Notariato italiano – conclude Chiorazzo – va l’auspicio che, in un tempo di trasformazioni profonde, possa rafforzare il ruolo del notariato come presidio di legalità, trasparenza e garanzia per i cittadini e le imprese”.