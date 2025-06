Senise, applausi e sorrisi alla recita di fine anno della 3ªA dell’Infanzia Belvedere

Si è tenuta oggi, tra emozioni e applausi, la recita di fine anno dei bambini della 3ªA della scuola dell’infanzia Belvedere di Senise. Ventidue i piccoli protagonisti, di cui venti hanno celebrato simbolicamente il loro “diploma” in vista del passaggio alla scuola primaria.

Guidati con passione e creatività dalle maestre Elena Iannarelli, Emanuela Armenti e Rachele Viceconte, i bambini hanno portato in scena lo spettacolo dal titolo “I nuotatori Numerini”, un’avventura fantasiosa pensata per accompagnare i più piccoli alla scoperta del mondo dei numeri… ma anche delle emozioni.

Il tema della recita, infatti, ha toccato un sentimento che accomuna tutti, grandi e piccoli: la paura. Un’emozione spesso vista come negativa, ma che ha in realtà un ruolo fondamentale nella crescita. “La paura ci protegge, ci guida, ci fa riflettere” – è il messaggio che i bambini hanno trasmesso attraverso la storia – “e, se impariamo ad ascoltarla, possiamo superarla e crescere più forti”.

La trama dello spettacolo ha catturato il pubblico con la misteriosa scomparsa dei numeri, evento che manda nel caos l’intero mondo numerico. Ma grazie all’aiuto di Divornumero, un uccello curioso e irriverente, e della saggia tartaruga Tupa, i piccoli “Numerini” affrontano un viaggio pieno di ostacoli, risate e scoperte, fino a ritrovare ciò che era andato perduto.

Attraverso canti, dialoghi, costumi colorati e momenti di grande dolcezza, i bambini hanno raccontato come, insieme, si possa affrontare qualsiasi sfida – anche quella di crescere – e come il gioco e la fantasia siano strumenti preziosi per imparare.

Un grande applauso ha salutato la fine della recita, in un’atmosfera emozionata e festosa, tra genitori commossi e insegnanti orgogliose. Per i piccoli della 3ªA è stato un primo, importante passo verso nuove avventure scolastiche. E oggi, tra applausi e sorrisi, hanno dimostrato di essere già pronti per il prossimo capitolo.