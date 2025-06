Potenza, il Questore emette sette provvedimenti DACUR dopo una rissa in pieno centro

POTENZA – Lo scorso 12 giugno, il Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, ha firmato sette provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici (i cosiddetti DACUR), in seguito a una rissa scoppiata la sera del 14 aprile 2025 in piazza Mario Pagano, nel cuore della città.

I destinatari del provvedimento sono sette giovani, di cui cinque minorenni, tutti residenti a Potenza. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il gruppo avrebbe partecipato a una violenta lite nata per futili motivi all’esterno di un noto locale della zona, molto frequentato da famiglie e ragazzi.

Erano circa le 21:30 quando la situazione è degenerata, creando momenti di forte tensione tra i numerosi presenti. Solo il rapido intervento delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la calma e scongiurare conseguenze più gravi.

A seguito dell’episodio, il Questore ha disposto per tutti e sette il divieto di accesso, per un anno, a bar, ristoranti e locali pubblici situati non solo in piazza Mario Pagano, ma anche nelle vie limitrofe: via Rosica, via Plebiscito, via Cesare Battisti, via XX Settembre, via San Luca, via Pretoria, vicolo Bruno e relative traverse. Oltre a non poter entrare nei locali, ai ragazzi è vietato anche sostare nelle immediate vicinanze.

Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’articolo 13-bis del Decreto Legge n. 14 del 2017, pensato per prevenire comportamenti che possano mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico.