“Le vie del Crusco”, dal 9 all’11 luglio a Senise

Parte dalle “Vie del Crusco” un progetto più ambizioso, “Senise in cluster”, per raccontare l’identità del Sud della Basilicata.

Un viaggio che sul filo rosso del Peperone di Senise Igp, veicolerà il paesaggio, il cibo e le emozioni di un territorio ricco di storia, di cultura e di tradizioni.

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa, che si terrà dal 9 all’11 luglio nelle Logge antiche di Senise, lo chef Simone Rugiati, noto influencer del settore food, protagonista di showcoooking ed estimatore del peperone crusco che, sono le sue parole, utilizza nella sua cucina già da 22 anni, evidenziando le qualità del prodotto gastronomico, simbolo della Basilicata del gusto, prima poco conosciuto ora invece molto apprezzato.

“Le vie del Crusco”, presentato oggi in una conferenza stampa nella Sala A del Consiglio regionale, sarà narrato attraverso reels, storytelling e degustazioni diffuse.

Farà tappa nei luoghi simbolo dell’area – Policoro, Castelmezzano, Aliano e Pisticci – e, infine, a Senise.

Il 9 e 10 luglio sono previsti itinerari nei borghi lucani con shooting, video e talk tematici per concludersi l’11 a Senise, cuore dell’evento, con un fitto programma di dibattiti, workshop e laboratori.

“Senise in cluster” è un progetto di sviluppo del Senisese ed è promosso da Sinapsi, un’associazione che opera da oltre 15 anni nel territorio lucano con una visione inclusiva e partecipativa, promuovendo il dialogo tra enti, Comunità e territori.

Nasce dal desiderio di dare voce e visibilità alle tante realtà locali che operano con passione e qualità. L’obiettivo è quello di mettere in rete le eccellenze lucane, partendo proprio dalle esperienze dei cluster, e trasformarle in un racconto identitario e attrattivo, che valorizzi la Basilicata autentica e resiliente. Il progetto si articolerà in diverse fasi: tavoli di lavoro tematici sull’analisi dei flussi turistici e sullo sviluppo locale, incontri con aziende agricole, laboratori esperienziali, momenti di promozione culturale ed enogastronomica, spettacoli, visite guidate e approfondimenti tecnici.

Numerosi i partner coinvolti tra cui Anci Basilicata, Cluster Basilicata Creativa, Cluster Bioeconomia Lucana, Cnr Basilicata, Apt, Consiglio regionale della Basilicata, Comune di Senise, Fondazione Matera 2019, Parco nazionale del Pollino, tre Gal lucani, realtà del terzo settore, Consorzi di tutela, festival, influencer e Comuni portatori di buone pratiche.