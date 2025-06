Il dott. Carlo Calabrese nominato Direttore Scientifico del CROB: orgoglio per la comunità di Latronico

Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità di Latronico, un sentimento profondo di orgoglio e soddisfazione per la recente nomina del dott. Carlo Calabrese a Direttore Scientifico del CROB di Rionero in Vulture, centro di eccellenza per la ricerca e la cura oncologica nel Mezzogiorno.

Il dott. Calabrese, nato a Maratea ma cresciuto a Latronico, ha rappresentato per anni uno dei tanti “cervelli in fuga” della nostra terra: una brillante carriera accademica e scientifica che lo ha visto docente all’Università di Bologna, membro di prestigiose società scientifiche internazionali e protagonista nel campo della gastroenterologia e dell’endoscopia.

Oggi, dopo quarant’anni vissuti fuori regione, torna in Basilicata per mettere la sua competenza, la sua esperienza e la sua visione al servizio di un istituto strategico per la salute dei cittadini. Le sue parole – “Torno con orgoglio nella mia terra per restituire quello che ho ricevuto” – racchiudono un messaggio di speranza e concretezza per tutto il Sud.

È la testimonianza che ritornare è possibile, che dalle piccole comunità possono nascere percorsi di eccellenza, e che il legame con le proprie radici può essere motore di impegno, crescita e riscatto.

Il dott. Calabrese rappresenta oggi una figura di riferimento, un esempio per i nostri giovani e una risorsa preziosa per tutta la Basilicata.

A lui vanno le più sincere congratulazioni da parte della Comunità di Latronico.

Il Sindaco

Fausto A. De Maria