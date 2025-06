Domani, mercoledì 19 giugno conferenza stampa presentazione V edizione di Terre Lucane

Il Motoclub “Giacinto Cerviere” è lieto di annunciare la conferenza stampa ufficiale di presentazione della V edizione di “Terre Lucane”, l’atteso appuntamento motociclistico che unisce la passione per l’adventouring alla valorizzazione autentica del territorio lucano.

L’incontro si terrà domani, mercoledì 19 giugno alle ore 19:00, presso le Scuderie di Palazzo Fortunato a Rionero in Vulture.

Sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e da quest’anno parte integrante del Trofeo EICMA Adventure Series FMI, Terre Lucane si conferma tra le manifestazioni di mototurismo off-road più rilevanti a livello nazionale.

Un’esperienza unica che coniuga sport, cultura, paesaggio ed enogastronomia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire la Basilicata da una prospettiva inedita, attraversando strade sterrate, crinali montuosi e borghi autentici.

Un evento che esprime al meglio il connubio tra motociclismo, avventura e promozione territoriale.

Durante la conferenza stampa verranno illustrate tutte le novità della quinta edizione, in programma da venerdì 20 a domenica 22 giugno.

Il percorso – oltre 400 chilometri di itinerari selezionati – si snoderà tra i suggestivi rilievi del Vulture e le valli interne che collegano Rionero in Vulture, Muro Lucano, San Fele, Castelgrande e Laviano (SA). Un itinerario studiato sia per gli appassionati dell’enduro più tecnico, sia per chi preferisce una guida rilassata e panoramica, all’insegna della scoperta e della convivialità.

Ad aprire i lavori della conferenza saranno i saluti delle istituzioni:

Mario Di Nitto , Sindaco del Comune di Rionero in Vulture

, Sindaco del Comune di Rionero in Vulture Giovanni Setaro , Sindaco del Comune di Muro Lucano

, Sindaco del Comune di Muro Lucano Gianni Tosti , Presidente del Comitato Regionale FMI Basilicata

, Presidente del Comitato Regionale FMI Basilicata Stefano Capuano, Comitato Regionale FMI

Seguirà la presentazione dell’evento a cura del direttivo del Motoclub:

Fabio Varlotta , Presidente

, Presidente Antonio Manfreda , Vice Presidente

, Vice Presidente Antonio Di Filippo, membro del Direttivo

A moderare l’incontro sarà Antonio Cecere, giornalista e responsabile dell’Ufficio Stampa del Motoclub.

Terre Lucane non è solo un raduno motociclistico, ma un progetto di promozione culturale e turistica della Basilicata.

Attraverso la valorizzazione degli itinerari naturalistici, la riscoperta delle tradizioni locali e l’attenzione per l’enogastronomia tipica, l’iniziativa contribuisce a costruire una nuova narrazione del territorio, coinvolgendo attivamente istituzioni, comunità locali e operatori turistici.

Tra le novità dell’edizione 2025: degustazioni di prodotti tipici, visite nei centri storici e incontri con artigiani e produttori locali, per un’esperienza di viaggio ricca, multisensoriale e profondamente immersiva nella cultura lucana.

La partecipazione alla conferenza stampa è libera e aperta al pubblico, con particolare invito rivolto a giornalisti, altri motoclub, enti turistici, rappresentanti istituzionali e cittadini interessati a conoscere da vicino i protagonisti e i contenuti di una manifestazione in continua crescita.

Il Motoclub “Giacinto Cerviere” vi aspetta domani, mercoledì 19 giugno, a Rionero in Vulture per dare ufficialmente il via a un’avventura tra storia, natura e passione.