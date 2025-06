Medio Oriente: L’esercito israeliano: ‘Neutralizzato il principale quartier generale dell’Iran’

La Cina è “profondamente preoccupata” per l’azione militare di Israele contro l’Iran che “ha causato un improvviso aumento delle tensioni in Medio Oriente”.

Il presidente Xi Jinping, incontrando ad Astana l’omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev, ha espresso “opposizione a qualsiasi atto che violi la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale di altri Paesi”.

Il conflitto militare, ha aggiunto Xi nel resoconto della Cctv, “non è una soluzione al problema e l’escalation della situazione regionale non è nell’interesse comune della comunità internazionale. Tutte le parti dovrebbero promuovere la distensione il ;prima possibile”.

“L’operazione israeliana contro l’Iran non terminerà finché l’Idf non avrà eliminato la minaccia nucleare e i missili balistici”, afferma l’esercito che tuttavia non indica una tempistica precisa.

“Continuiamo a colpire obiettivi nucleari per consolidare i risultati, secondo un piano e nei tempi che ci sono più comodi. L’Idf non permetterà che un Iran nucleare trasformi il Medio Oriente in un cimitero”, ha detto il capo della direzione delle operazioni dell’Idf Oded Basiuk, in una telefonata con i giornalisti.

L’Idf chiarisce che tra gli obiettivi ci sono anche scienziati nucleari, difese aeree, centri di comando militare e altri obiettivi . “Stiamo colpendo il regime terroristico, non il popolo, che merita un futuro migliore. Chi ci mette in pericolo è la leadership di Teheran, non la gente che cammina per le strade di Shiraz”, afferma Basiuk.

Due potenti esplosioni udite a Teheran