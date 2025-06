Lonetti Fondazione Fare Futuro: “Centrodestra forte ovunque, ma assente a Senise, serve un cambio di rotta”

“La Fondazione FareFutura nata su impulso del Ministro di FDI Adolfo Urso coordinatore nazionale, riconducibile all’area del centro destra, ha l’obiettivo di sviluppare una destra laica, liberale aperta sul versante dei diritti civili e di quelli di nuova cittadinanza con lo scopo di accrescere la consapevolezza del patrimonio comune di cultura, storia e ambiente dello sviluppo sostenibile e dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali per sviluppare la cultura delle responsabilità e del merito a ogni livello.

Il sottoscritto come coordinatore della stessa Fondazione, tesserato nel primo partito in Italia FDI, padre nobile e fondatore del partito a Senise, è da tempo impegnato nella necessità e l’urgenza di riscattare Senise da quella posizione di degrado e stato di paralisi sociale in cui è caduta, dove le criticità del passato, trascinate dal tempo, hanno innalzato la soglia di povertà che hanno prodotto una disoccupazione cronica inaccettabile ed uno spopolamento senza ritorno.

La Fondazione FateFuturo di Senise offre quindi la sua completa disponibilità ad una collaborazione attiva con l’Amministrazione comunale di Senise e con la nuova sindaca dottoressa Eleonora Castronuovo a dare un riferimento politico certo non essendo stati eletti nessuno dei candidati di FDI e nemmeno presenti nella minoranza del Consiglio Comunale di Senise.

In attesa di una gradita conferma, auguro ai nuovi amministratori che hanno avuto l’onore di essere stati eletti di proseguire con lo stesso impegno, perché oltre al tanto risultato elettorale atteso, adesso bisogna governare ed avere quindi il coraggio di provare a dare una svolta desiderata e mettersi al servizio del bene cittadino”.

Coordinamento

Fondazione FF di Senise

Prof. Giovanni Lonetti