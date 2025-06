A Guardia Perticara la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia Sabato 21 giugno 2025

La Notte Romantica, un appuntamento straordinario che fonde arte, musica, gusto e poesia, trasformerà il borgo di Guardia Perticara in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’amore, il sentimento più antico del mondo.

L’evento, a cura della Pro Loco di Guardia Perticara, con il patrocinio del Comune e sotto la direzione artistica di Antony Gallo, storico dell’arte e curatore di molti eventi culturali, presenta un ricco programma.

La serata avrà inizio alle ore 18:00, in Piazza Europa, con un saggio musicale degli allievi della Scuola Rossetti-Montano.

Le melodie romantiche che riempiranno l’aria creeranno un’atmosfera incantevole, perfetta per dare il via ai festeggiamenti.

Le note musicali, eseguite con passione e talento dai giovani artisti, accompagneranno i partecipanti in un viaggio emotivo attraverso le diverse sfumature dell’amore. Alle ore 19:00, il centro storico del borgo offrirà un’affascinante visita guidata condotta da Alessia Melfi.

Durante il percorso, i partecipanti saranno rapiti dalla declamazione di poesie d’amore, pronunciate in luoghi suggestivi che parlano di storie passate e sentimenti eterni.

Le parole dei poeti risuoneranno nel cuore di ogni innamorato, rendendo l’esperienza ancora più profonda e memorabile.

Dalle ore 20:00, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un castello incantato grazie allo spettacolo curato da Artevent Mily&Ro. Gli spettatori verranno accolti in un’atmosfera fiabesca, dove magia e realtà si fonderanno in un’esperienza visiva straordinaria.

Sarà l’occasione perfetta per scattare foto indimenticabili e condividere momenti di gioia con il proprio partner.

La serata proseguirà nella terrazza panoramica con l’AperiLove alle ore 20:30 presso i bar del borgo (Bar Del Ponte – Partenope).

Qui, gli ospiti potranno gustare deliziosi aperitivi mentre ascoltano una selezione di Love Rock Ballad, creando un connubio perfetto tra sapori e melodie romantiche.

Un momento ideale per condividere un brindisi, riscoprire la poesia dell’amore e lasciarsi trasportare dall’energia della musica.

A partire dalle 21:30 nella stessa piazza sarà servita (previa prenotazione) una cena romantica a cura della Pro Loco.

I partecipanti potranno godere di piatti prelibati accompagnati da spettacoli circensi e scenografie artistiche.

È un’opportunità imperdibile per dedicarsi una serata speciale, circondati da un’atmosfera di eleganza e divertimento.

La Notte Romantica culminerà alle 23:30 con la presentazione del progetto “Testimoni del vostro Sì”, un’iniziativa volta a celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Questo momento sarà una celebrazione dell’impegno e della passione che unisce le coppie, creando un legame indissolubile tra il borgo e le loro storie d’amore.

La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico e un brindisi di mezzanotte, animato dalla Colangelo Fireworks.

Un Dj set con MATRIX e Area Cocktail presso il Circolino Guardiese darà il via a balli e festeggiamenti fino alle prime luci dell’alba. Sarà una notte magica, dove l’amore, la cultura e la bellezza dei borghi italiani si incontrano.

Questo evento, che parte del circuito nazionale dei “Borghi più Belli d’Italia”, si propone di valorizzare l’identità locale come motore di sviluppo. Le strutture ricettive inoltre offriranno pacchetti romantici con accoglienza personalizzata.

Per maggiori info sull’evento consultare il sito www.borghipiubelliditalia.it

Per prenotare la cena romantica potete contattare i numeri 3409897847 e 3406836275