A Capodimonte Shostakovich e Haydn per la Festa della Musica

Grande musica a Capodimonte in occasione della 31ª edizione della Festa Europea della Musica: sabato 21 giugno il Museo e Real Bosco concerto esclusivo per i visitatori (incluso nel biglietto d’ingresso), iniziativa in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese.

Dalle 11 alle 12.30 nel Salone delle Feste, il pianista Raffaele Battiloro e il Quartetto d’archi della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, composto da Pasquale Faucitano (violino) Giacomo Mirra (violino) Matteo Introna (Viola) Pierluigi Marotta (violoncello) eseguiranno un raffinato programma con musiche di D.

Shostakovich (Piano Quintet in G minor, Op.57) e F. J. Haydn (Quartetto OP. 76 N. 3).

“Assisteremo – afferma il direttore Eike Schmidt – a un concerto di grande eleganza, immersi nell’atmosfera suggestiva degli appartamenti reali. Invitiamo il pubblico a scoprire, oltre alla musica, i numerosi capolavori delle nostre collezioni che celebrano la cultura musicale, come la Santa Cecilia di Bernardo Cavallino, patrona dei musicisti, ritratta con il suo violino. Capodimonte è musica”.

“Ringrazio il direttore Eike Schmidt e tutto il personale del Museo, il pianista Raffaele Battiloro e il Quartetto dell’Orchestra Scarlatti per aver accolto il nostro invito.

Sono orgoglioso di aprire così la nostra stagione concertistica 2025, con la forza della musica che unisce territori, generazioni e culture” aggiunge Pietro Cantisani Presidente Associazione Amici della Musica del Lagonegrese.

La Festa della Musica si celebra ogni anno il 21 giugno, giorno del Solstizio d’Estate, per valorizzare la musica dal vivo in ogni sua forma e genere. Nata in Francia nel 1982 in Italia si consolida nel 2016 grazie a AIPFM e al supporto del Ministero della Cultura.

Come di consueto l’ingresso al museo per gli under 18 è gratuito, per i cittadini europei fino a 25 anni biglietto da 2 euro, per i visitatori che entrano fino alle ore 9,30 ridotto 12 euro (intero 15 euro), confermate le gratuità previste.

