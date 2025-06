Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, unitamente all’ODCEC di Taranto, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Fondazione dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto e la Fondazione Nazionale Ricerca dei Commercialisti, promuove venerdì 20 giugno 2025, c/o il Salina Hotel a Taranto, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, l’evento dal titolo “OLTRE LE BARRIERE: PROFESSIONISTI E PARI OPPORTUNITA’ – Esperienze, risultati e prospettive”.

OLTRE LE BARRIERE perché con forza e determinazione i giovani professionisti e le donne lavoratrici hanno superato molti ostacoli per conquistare spazio nel mondo del lavoro, ma occorre continuare a lavorare su progetti e norme tendenti a rimuovere limiti e difficoltà e al superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un’effettiva parità in ambito lavorativo e professionale.

Nel corso dell’evento saranno proposti approfondimenti e riflessioni sulla riforma dell’art. 2407 del codice civile in materia di responsabilità del collegio sindacale grazie alla presenza dell’On.le Marta Schifone – prima firmataria della proposta di legge che illustrerà la genesi e l’evoluzione della normativa e del Prof. Nicola Cavalluzzo – presidente della Commissione Nazionale Aggiornamento e Revisione dei principi di comportamento del Collegio Sindacale del CNDCEC che relazionerà in merito alle nuove responsabilità, limiti e tutele dei sindaci.

Sono previsti inoltre gli interventi della Consigliera Nazionale di Parità Dott.ssa Filomena D’Antini e della Consigliera Provinciale di Parità Dott.ssa Sabrina Pontrelli – anche commercialista dell’Ordine tarantino, nonché della Prof.ssa Adriana Schiedi – Professoressa associata di pedagogia Generale e sociale dell’ Università di Bari “Aldo Moro” e della Prof.ssa Carmela Garofalo, Professoressa Associata di diritto del lavoro dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, le quali si soffermeranno sulle tematiche attinenti le condizioni di accesso alla professione, le responsabilità, l’adeguatezza delle tariffe e, in generale, le difficoltà ancora presenti per giovani professionisti e per le donne.

I lavori, moderati dalla dott.ssa Franca Todaro – Presidente del CPO ODCEC di Taranto, prevedono i saluti introduttivi del dott. Francesco Vizzarro – Presidente ODCEC di Taranto, dott. Giovanni Prudenzano – Presidente CDL di Taranto, dott. Antonio Tuccillo – Presidente Consiglio di gestione FNC e della dott.ssa Laura Baccaro – Presidente Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Taranto.

La partecipazione al convegno sarà considerata valida ai fini della Formazione Continua per commercialisti e consulenti del lavoro.

Per info: [email protected]