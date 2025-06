Basilicata : agevolare nuovi percorsi d’Impresa

L’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo ha incontrato questa mattina al Dipartimento i 17 ragazzi che partecipano alla Matera Academy accompagnati dall’amministratore di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale.

L’attività di alta formazione e specializzazione è promossa dalla Regione in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e Basilicata Sviluppo per formare figure professionali nel settore del cloud computing.

L’assessore ha ricordato che il sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne, segnala la difficoltà di reperire le figure necessarie da noi in Basilicata che ha raggiunto il 43% per un totale di circa 3 mila profili professionali specialistici da assumere.

Un numero destinato a crescere nei prossimi cinque anni contestualmente al più diffuso impiego di tecnologie digitali e green.

Tra le figure maggiormente ricercate ci sono i programmatori, i tecnici web e quelli esperti in applicazioni, ma anche i tecnici dell’organizzazione della gestione dei fattori produttivi.

A circa un quinto delle assunzioni è richiesto con un elevato grado di importanza il possesso di competenze per la comunicazione visiva e multimediale, mentre le capacità matematico-informatiche e di gestione di soluzioni innovative 4.0 sono considerate molto rilevanti, rispettivamente, per il 17,7% e per il 13% delle entrate programmate.

L’obiettivo principale- ha evidenziato Cupparo – è quello di garantire ai talenti di lavorare in terra lucana, agevolando la nascita di nuove applicazioni tecnologiche e anche di nuovi percorsi d’Impresa, attraendo non solo talenti digitali lucani ma anche provenienti dal territorio nazionale e da altre regioni d’Europa e del Mondo, con un’attenzione particolare all’area del Mediterraneo.

Il progetto prevede il coinvolgimento di Grandi Imprese operanti nei settori della cultura, della creatività, del turismo e di altri settori affini (cosiddetti Creative) che sono invitati a presentare piani formativi sul modello “Academy” rivolgendosi prevalentemente a soggetti singoli e/o raggruppamenti con un fatturato pari o superiore a 50 milioni di euro e/o con non meno di 250 dipendenti/collaboratori, che potranno proporre di volta in volta dei piani formativi, preferibilmente in collaborazione con Università pubbliche, ITS o con Istituti pubblici di formazione secondari.

La Regione – riferisce ancora l’assessore – metterà a disposizione complessivamente 150 borse di studio per il triennio 2024/2027, che verranno assegnate sulla base di una serie definita di criteri, per la durata massima di 9 mesi (in base al percorso di Academy proposto dalle Grandi Imprese) nell’ambito delle risorse finanziate assegnate per ciascuna annualità pari ad oltre 400 milioni di euro.

Per l’attuazione del progetto attuativo denominato “MT Accademy Smart nell’Hub San Rocco di Matera” la spesa è di 3 milioni di euro.