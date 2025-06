Al Pacino ricevuto in udienza da Papa Leone

Al Pacino batte Martin Scorsese: l’attore americano ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone diventando cosi la prima star di Hollywood ricevuta in udienza dal primo pontefice di nazionalità statunitense.

“Siamo onorati di annunciare che stamattina Sua Santità ha ricevuto in udienza privata una delegazione del film Maserati: I Fratelli, tra cui il premio Oscar Al Pacino e il produttore del film Andrea Iervolino”, ha reso noto lo stesso Iervolino in un comunicato, secondo cui l’incontro è stato “un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, centrato sui valori condivisi al centro della Chiesa Cattolica e del nostro film: unità della famiglia, amore, compassione e l’importanza di contribuire al bene comune”, ha aggiunto il produttore.

Pacino – ha riferito il produttore – è apparso visibilmente commosso e ha descritto questo incontro come “uno dei momenti piu’ importanti e toccanti della sua vita”.

Premio Oscar nel 1992 per profumo di Donna, in Maserati l’85enne Pacino interpreta la parte di Vincenzo Vaccaro, un’investitore della prima ora nell’azienda di auto dei tre fratelli bolognesi. Della delegazione – riporta Variety – non facevano parte altri membri del cast come Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito.

Pacino è cresciuto in un famiglia cattolica ma non ha mai espresso convinzioni legate alla fede e anzi, in una recente intervista, ha raccontato di “aver trovato il nulla” quando nel 2020, vittima del Covid, gli si era fermato il cuore.

Scorsese che nel 2019 lo ha diretto in The Irishman nel ruolo del sindacalista Jimmy Hoffa, non ha invece mai fatto mistero di essere un cattolico praticante e ha avuto a sua volta uno stretto rapporto con Papa Francesco: conversazioni con il defunto pontefice, definiti dalla produzione “la sua ultima intervista approfondita”, saranno incluse nel documentario Aldeas – A New Story, imperniato sul progetto Scholas Occurrentes fondato dallo stesso defunto pontefice nel 2013, l’anno dell’elezione a capo della Chiesa.

Autore di molti film a tema cattolico tra cui L’Ultima Tentazione di Cristo, che all’uscita nel 1998, provoco’ le proteste di gruppi religiosi, e Silenzio sui missionari gesuiti in Giappone, Scorsese è stato tra i primi a esprimere cordoglio lo scorso 21 aprile per la morte del Papa, da lui definito “una luce inestinguibile”.

