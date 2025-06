Santarsiero: “Partito Democratico in crisi profondissima”

POTENZA – La sconfitta alle recenti elezioni comunali a Matera ha scosso profondamente il Partito Democratico lucano, portando alle dimissioni del Segretario regionale Giovanni Lettieri e aprendo la strada a quello che sarà con ogni probabilità il quarto commissariamento in pochi anni.

A commentare la situazione, durante la trasmissione “Labirinti” – Antenna Sud, è stato Vito Santarsiero, figura storica del centrosinistra in Basilicata ed ex presidente del Consiglio regionale:

“Il Partito Democratico in Basilicata è in una crisi profondissima, politica e strutturale. Non è più rinviabile una riflessione seria, concreta e collettiva sulle cause di questo continuo arretramento.”

Le parole di Santarsiero arrivano in un momento di forte disorientamento all’interno della base e tra gli amministratori locali. La sconfitta a Matera – città simbolo per il centrosinistra – è solo l’ultima di una serie di battute d’arresto che negli ultimi anni hanno segnato il declino del partito in regione.

“Il commissariamento – ha aggiunto Santarsiero – non può essere più una semplice gestione provvisoria. Serve una fase costituente vera, che rimetta in discussione metodi, leadership e soprattutto contenuti.”

La crisi del PD lucano non è soltanto elettorale, ma anche organizzativa. L’assenza di un radicamento reale, l’allontanamento dei giovani e la difficoltà nel dialogare con i territori sono problemi emersi con forza nel dibattito post-elettorale.

Ora il partito guarda a Roma, in attesa delle decisioni della segreteria nazionale. Nel frattempo, cresce il malcontento tra gli iscritti e militanti che chiedono più trasparenza, più partecipazione e meno calcoli di corrente.