Giornata del Tesseramento di FORZA ITALIA 2025/26

POTENZA – Si apre ufficialmente oggi, 15 giugno 2025, la stagione del tesseramento 2025/2026 di Forza Italia in Basilicata. L’appuntamento inaugurale è fissato in Piazza Mario Pagano, a Potenza, dove sarà allestito un banchetto per accogliere adesioni e rinnovare l’impegno politico sul territorio.

Le giornate del tesseramento, spiegano i promotori, non sono semplici adempimenti organizzativi, ma rappresentano un momento di confronto, ascolto e condivisione con le comunità locali. “La partecipazione attiva dei cittadini – si legge in una nota del partito – è linfa vitale per ogni forza politica che voglia rappresentare davvero le esigenze del territorio.”

Forza Italia coglie l’occasione per ringraziare la comunità potentina e quella regionale, che nel biennio 2024/2025 hanno garantito un incremento significativo delle adesioni, superando quota mille tessere. Un risultato che ha permesso al partito di diventare la prima forza politica nel capoluogo di regione e la seconda a livello regionale, consolidando la propria presenza e il radicamento sul territorio.

Un successo che, secondo i vertici locali del partito, testimonia una rinnovata fiducia nella proposta politica di Forza Italia: “concreta, governativa, europea ed europeista”, fondata su valori come libertà individuale, merito, solidarietà, sussidiarietà, coesione sociale e rispetto delle istituzioni.

La campagna di tesseramento proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative nei principali centri della Basilicata. L’obiettivo è allargare sempre più la base degli iscritti, favorendo un coinvolgimento diretto dei cittadini nella costruzione dell’agenda politica regionale e nazionale.