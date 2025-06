L’Iran minaccia Gb e Francia. L’Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra

Idf, distrutto sito per l’uranio arricchito a Isfahan

L’Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un’infrastruttura per l’uranio arricchito: tuttavia, Israele chiarisce di non aver colpito l’impianto di Fordow.

Il capo di stato maggiore e il comandante dell’Aeronautica militare hanno inoltre osservato che i caccia dell’Aeronautica continueranno a operare per attaccare obiettivi a Teheran.

Il Comando del fronte interno dell’esercito israeliano ha annunciato che non è più necessario per la popolazione restare nei pressi di un’area protetta in tutto il Paese.

L’Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra