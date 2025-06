“L’Arte che cura” – A Potenza un murales per educare alla bellezza, condivisione e pace

Un murales realizzato da mani piccole ma piene di entusiasmo, per trasformare il gesto artistico in un atto educativo e sociale, strumento di cura, bellezza e comunità.

Si terrà lunedì 16 giugno alle ore 16.30 presso la sede dell’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno in via Dei Frassini 102 – Rione Murate a Potenza l’iniziativa “L’Arte che cura”, promossa nell’ambito del progetto “Bridging Gaps” e realizzata in collaborazione con PUA° – Potenza Urban Art – La Potenza dell’Arte APS.