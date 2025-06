Esce Desolée, Anna subito in vetta alle classifiche digitali

Anna si mette sulla scia di Vera Baddie e nelle prime 24 ore dall’uscita il suo nuovo singolo Désolée balza subito alla prima posizione delle classifiche digitali di Spotify Italia e Apple Music.

E si candida già ad essere il tormentone dell’estate 2025.

Il brano apre ad una nuova era discografica di Anna: come rivelato dall’artista sui social, le coreografie del singolo sono state curate da Carlos Diaz Gandia, già dietro le coreografie di artisti internazionali come Will Smith e Nathy Peluso e diventato virale grazie al suo lavoro per artisti come Gaia e Mahmood.

“Non c’è nessuno che può domare una leonessa”, canta Anna in Desolée, un pezzo club banger che strizza l’occhio al mondo del pop elettronico.

“Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con Miles è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico.

Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”, commenta lei, risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 nella classifica ufficiale in Italia (Fimi/Gfk) e l’artista femminile con più certificazioni Fimi del 2024.

Anna è stata, inoltre, inserita nella lista stilata da Forbes fra i talenti Under 30 nel mondo dell’intrattenimento, premiata da Billboard Italia come Donna dell’anno, ha ricevuto il premio Italy’s Global Woman of the Year ai Billboard Women in Music Awards 2025 a Los Angeles.

In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti già praticamente sold-out il prossimo autunno, Anna ha annunciato le date del Vb summer tour 2025, che la vedrà protagonista dei principali festival estivi e poi in autunno si esibirà nel suo primo tour nei palasport, già praticamente sold-out e prodotto e realizzato da Next show e Vivo Concerti.

VB Summer Tour 2025: sabato 5 luglio Codroipo (UD), Villa Manin; domenica 13 luglio – Genova, Altraonda Festival; martedì 15 luglio – Legnano (MI), Rugby Sound Festival; giovedì 17 luglio – Francavilla Al Mare (CH), Shock Wave Festival; sabato 2 agosto – Riccione (RN), Versus Festival; lunedì 4 agosto – Diamante (CS), Tirreno Festival; martedì 5 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival; giovedì 7 agosto – Catania, Wave Summer Music; sabato 9 agosto – Cinquale (MS), Vibe Festival; lunedì 11 agosto – Gallipoli (LE), Raffo Parco Gondar; mercoledì 13 agosto – Ostuni (BR), Iod Fest; venerdì 15 agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival; venerdì 22 agosto – Romano D’Ezzelino (VI), Ama Music Festival; domenica 24 agosto – Campobasso, Campobasso Summer Festival.

Vera Baddie Tour nei Palazzetti: domenica 16 novembre – Mantova, PalaUnical – data zero, sold out; sabato 22 novembre – Milano, Unipol Forum – sold our; domenica 23 novembre – Milano, Unipol Forum – sold out; lunedì 24 novembre – Milano, Unipol Forum – sold out: mercoledì 26 novembre – Bologna, Unipol Arena; venerdì 28 novembre – Firenze, Mandela Forum – sold out: domenica 30 novembre – Napoli, Palapartenope; martedì 2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport – sold out: giovedì 4 dicembre – Padova, Kioene Arena – sold out; sabato 6 dicembre – Torino, Inalpi Arena – sold out.

