Chiorazzo: dal Presidente Bardi, una mezza verità e una bugia sul bonus gas

“Questa volta il presidente Bardi, almeno una mezza verità la dice ed è già un passo avanti rispetto a un governo regionale che da anni va avanti a botte di menzogne e narrazioni false.

La verità è che vogliamo togliere il bonus gas ma quello alle compagnie che questa giunta ha inopinatamente dato per due anni inseguendo il consenso elettorale.

Nel bonus gas appare evidente che a guadagnarci siano state le compagnie di distribuzione e non i Lucani a cui sono andate le briciole.

Ed è per questo che stiamo sollecitando un’operazione di chiarezza sull’intera manovra che tiri fuori i costi e beneficiari.

Gli sprechi vanno evitati e perseguiti.

Per il resto la menzogna di Bardi è che noi vogliamo togliere il bonus gas ai cittadini: una cosa impossibile, considerato che il bonus gas oggi non c’è per l’incapacità di questo governo regionale, di mettere su un disciplinare valido.

Sia gas o altro vogliamo che tutti i soldi delle compensazioni petrolifere per i Lucani vadano effettivamente a favore dei Lucani e una risposta così scomposta da parte del governatore fa venire il dubbio che nel pasticcio bonus gas non ci sia solo disattenzione.

Per ulteriore chiarezza verso i lucani alleghiamo l’interrogazione consiliare depositata sottolineando infine che le richieste di accesso agli atti, ad oggi ancora inevase, sono previste dallo Statuto Regionale”.

Interrogazione_Chiorazzo_su conguagli bonus gas Apibas