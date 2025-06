Prestigioso riconoscimento nazionale ottenuto dalla Asd Santa Rita Basket Taranto

La Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Minibasket ha infatti assegnato alla società tarantina il Certificato di Qualità dei corsi rivolti alla formazione sportiva e cestistica dei piccoli Under 12 divisi per fasce d’età e relative categorie (Pulcini, Scoiattoli, Gazzelle, Aquilotti, Esordienti).

“La Sua Società si è dimostrata virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP” scrive Margaret Gonnella, Responsabile Settore Minibasket e Scuola, nell’atto di consegna del Certificato di Qualità con il quale “la FIP riconosce formalmente il livello raggiunto dalla Società attraverso l’attività Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025”.

Si tratta, evidentemente, di un’attestazione che premia non soltanto la stagione appena conclusa ma il lavoro generale, e continuo, che Santa Rita Basket Taranto – e in questo caso specifico il suo Settore Minibasket – compie da anni con il supporto appassionato di dirigenti, allenatori e famiglie.

Nei giorni scorsi, una colorata e giocosa festa di fine anno, organizzata dai coach Livia Pollero, Paola Pollero e Giuseppe Chiloiro, coadiuvati dal dirigente accompagnatore Luigi Ornisco, ha chiuso l’annata sportiva sul parquet del Centro Sportivo Palafiom.

Piccoli/e, allenatori e genitori si sono già dati appuntamento all’inizio di settembre per la ripresa dei corsi non prima, però, di aver partecipato all’importante appuntamento tecnico in programma lunedì 16 giugno al Palafiom.

Il vivaio di base dalla Santa Rita Basket Taranto (classe 2013-2014-2015- 2016 e 2017, divisi in turni distinti tra le 16.30 e le 20.15) sarà infatti protagonista nel palazzetto dell’iniziativa della Fip Minibasket Camminare Insieme.

E’ una speciale occasione di incontro per atleti/e famiglie con due tecnici federali del Settore Minibasket e Scuola.

Si tratta di coach Maurizio Cremonini, Responsabile Tecnico Nazionale Minibasket, e coach Roberta Regis, dello Staff Nazionale Basket e Scuola.