Israele attacca l’Iran, L’Idf invia una nuova allerta rossa

Il presidente russo Vladimir Putin “ha sottolineato che la Russia condanna le azioni di Israele” in Iran: lo riferisce il Cremlino, ripreso dalla Tass, affermando che queste “violano la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale”. Il Cremlino ha dichiarato che Putin ha avuto conversazioni telefoniche col premier israeliano Benyamin Netanyahu e col presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Il governo italiano “continuerà a lavorare con tutti i partner per promuovere una de-escalation e per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini e dei militari italiani presenti nella regione”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo il vertice in videocall presieduto da Giorgia Meloni sulla crisi aperta tra Israele e Iran.

Nuova allerta rossa in Israele: “Tutti i cittadini devono andare e restare nei rifugi fino a quando non ci sarà un nuovo annuncio ufficiale”, è il messaggio inviato dall’esercito alla popolazione qualche minuto fa. Uno stato di allerta massimo dal Comando del fronte interno dell’esercito che, di solito, prelude ad un attacco lanciato dall’Iran.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto oggi un vertice in videoconferenza per valutare le conseguenze dell’escalation militare in Medio Oriente nel corso del quale “si sono registrati con preoccupazione i rapporti dell’Aiea che hanno trovato l’Iran in violazione dei suoi obblighi secondo il Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi nucleari”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“In questo quadro è stato riaffermato il pieno sostegno ai negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano, come testimoniato dalle due tornate negoziali ospitate a Roma, e sottolineato come una soluzione diplomatica debba restare l’obiettivo prioritario”.

