Costruiamo insieme la salute del futuro: la Regione Basilicata invita tutti a partecipare

La Regione Basilicata apre le porte a cittadini, operatori sanitari, enti e associazioni per costruire insieme il Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2026-2030. Un progetto importante, che riguarda da vicino il benessere di tutti noi, e che vuole nascere dall’ascolto e dalla partecipazione collettiva.

Fino al 30 settembre 2025 c’è tempo per dare il proprio contributo: sul sito ufficiale della Regione sono disponibili le linee guida che orientano la stesura del Piano. Tutti possono leggere il documento, riflettere e inviare suggerimenti, osservazioni o proposte scrivendo una mail a [email protected], indicando nome, cognome e contatti.

“Un piano per la salute non può essere scritto da pochi per molti. Deve essere costruito con molti e per tutti”, sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico. “Vogliamo ascoltare chi ogni giorno lavora nei servizi sanitari e sociali, chi li vive come utente, chi si prende cura degli altri, chi si impegna per il bene comune. Le idee, le esperienze e i bisogni reali delle persone devono essere la base da cui partire”.

È un invito alla collaborazione, alla condivisione, alla responsabilità comune. Perché la salute è un bene di tutti. E il modo migliore per proteggerla è costruirla insieme.