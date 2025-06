“Galella chiede il rilancio dell’azienda di Pantano di Pignola”

Potenza, 13 giugno 2025– Il Consigliere regionale Alessandro Galella ha presentato un’interrogazione rivolta al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali e al Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, avente ad oggetto lo stato dell’azienda sperimentale ubicata in località Pantano di Pignola, gestita da ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.

L’azienda ha rappresentato storicamente un punto di riferimento regionale nei settori della zootecnia, frutticoltura e nella sperimentazione agricola, nonché nella formazione tecnica degli operatori del comparto agroalimentare.

Tuttavia, da tempo si registra una sostanziale stagnazione delle attività, con un utilizzo parziale delle potenzialità della struttura.

Con l’interrogazione il Consigliere Galella intende non solo conoscere lo stato attuale dell’azienda sotto il profilo strutturale, funzionale e operativo, ma soprattutto comprendere le intenzioni della Regione e dell’ALSIA in merito alla programmazione futura e agli eventuali investimenti previsti. Lo stesso Consigliere propone una valutazione strategica per la riqualificazione dell’azienda per trasformarla in un centro per l’ingrasso del bestiame o altro modello funzionale allo sviluppo agricolo e zootecnico dell’area.

“È necessario restituire piena operatività a una struttura che può ancora rappresentare una leva importante per il comparto agricolo lucano” – ha dichiarato Galella. “Occorre avviare un confronto serio sulla sua destinazione futura e sul suo rilancio all’interno della programmazione agricola regionale.”

L’iniziativa mira a riaccendere l’attenzione su un presidio agricolo storico della regione e a favorire un percorso di valorizzazione in linea con le esigenze del territorio e degli operatori del settore.