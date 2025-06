Wi-Fi Basilicata e reti pubbliche

È stata presentata questa mattina, nella sala A del Consiglio regionale della Basilicata, a Potenza, la manifestazione di interesse per i comuni lucani invitati a partecipare e aderire all’iniziativa Wi-Fi Basilicata e reti di accesso pubblico, promossa dall’Ufficio Amministrazione Digitale e in scadenza il prossimo 16 giugno 2025.

Nel corso dei lavori, coordinati da Massimo Brancati, direttore Ufficio Stampa della Regione Basilicata, sono intervenuti il presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, per l’Ufficio Amministrazione Digitale, la dirigente Emilia Piemontese e il responsabile del progetto, Salvatore Panzanaro. Per le presentazioni tecniche, Alessandro Marra, direttore commerciale Fastweb Vodafone, Domenico Filitti di Tab srl, e i referenti delle amministrazioni comunali.

“Sempre più salda l’alleanza tra ANCI e Regione Basilicata – ha affermato Larocca – in particolare con l’Ufficio Amministrazione Digitale, grazie al quale stiamo accelerando anche nei comuni lucani l’adozione di soluzioni digitali per accrescere la digitalizzazione dei servizi pubblici per i cittadini e per le imprese”.

“Ci aspettiamo partecipazione da parte dei comuni – ha dichiarato Emilia Piemontese. Con la manifestazione di interesse vogliamo programmare al meglio la spesa dei fondi di coesione e valorizzare gli investimenti già realizzati potenziando le reti di accesso wireless nelle aree pubbliche dei comuni che intendono continuare a fruire dei servizi di connettività erogati attraverso i punti di accesso Wi-Fi già attivati nel corso della precedente programmazione”.

“Sono pochi i comuni rimasti fuori dalla copertura digitale – ha illustrato Salvatore Panzanaro – e la manifestazione di interesse proposta oggi ai comuni ci deve consentire di quantificare la richiesta di punti di accesso aggiuntivi per calcolare la spesa e favorire la copertura completa”.

Panzanaro ha ricordato per i comuni sotto i 5 mila abitanti sono previsti 3 punti di accesso più 1, 5 per i comuni dai 5 mila ai 15mila abitanti e 10 per i comuni oltre i 15 mila abitanti.

La durata del progetto è di due anni e la Regione Basilicata garantisce la realizzazione dell’infrastruttura con gli apparati, la connettività, la manutenzione e l’assistenza telematica e digitale, a costo zero per le amministrazioni comunali. I comuni possono utilizzare l’infrastruttura anche per integrare altri servizi aggiuntivi.

Entrando nel merito dei risultati raggiunti attraverso Basilicata Wi-Fi, Alessandro Marra, responsabile commerciale di Fastweb Vodafone, partner convenzionato per la realizzazione del progetto, ha illustrato che sono circa 124 i territori comunali già coinvolti, e più di 422 i punti di accesso Wi-Fi libero attivati nelle piazze, biblioteche, edifici pubblici, parchi, musei e località turistiche, nelle strutture sanitarie e nei centri di aggregazione della Basilicata ai quali i cittadini e i turisti possono accedere gratuitamente.

Domenico Filitti di Tab Srl, partner di progetto, ha aggiunto che, grazie al progetto Basilicata Wi-Fi, è stato possibile creare Basilicata Analytics, un software di analisi dell’andamento turistico regionale usando i dati generati dagli accessi registrati sul sistema e raccolti su base geografica sui punti di interesse frequentati, le movimentazioni e le spese effettuate, gli arrivi e le presenze e l’ospitalità nei comuni coperti dalla rete.

Il servizio è utile anche per offrire nuove esperienze digitali, federando maggiormente l’integrazione delle applicazioni regionali e turistiche.

Nel corso dell’incontro Piemontese ha illustrato anche le principali iniziative regionali in materia di Agenda Digitale e ha fatto il punto sulla situazione infrastrutturale del territorio lucano relativamente alla connettività a banda ultra larga, alle piattaforme abilitanti, i servizi Cloud, Pago PA, SPID, e-procurement, sicurezza, conservazione a norma e digitalizzazione procedimenti amministrativi, oltre che sulla creazione di ecosistemi digitali con il tessuto delle imprese, anche con prossime attività di sensibilizzazione e formazione dedicate all’intelligenza artificiale.

I comuni interessati possono compilare il form per partecipare alla manifestazione di interesse attraverso il portale bandi regionale.