Gratuità del Trasporto Pubblico per il Personale del Comparto Difesa e Sicurezza: presentata ieri la proposta di modifica di legge del Consigliere regionale dei FDI Alessandro Galella.

È stata presentata ieri una proposta di modifica legislativa a firma del Consigliere Alessandro Galella, finalizzata a introdurre la gratuità del trasporto pubblico locale e regionale per il personale in servizio del comparto Difesa e Sicurezza. La proposta nasce dalla volontà di riconoscere concretamente l’impegno istituzionale di uomini e donne che quotidianamente operano per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. L’obiettivo è quello di agevolare la mobilità di tali operatori, favorendo al contempo una maggiore integrazione con i servizi di trasporto pubblico.

“Si tratta di un segnale di attenzione e rispetto nei confronti di chi serve lo Stato – ha dichiarato il Consigliere Galella – La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma rappresenta una misura di equità e valorizzazione del ruolo svolto dal personale delle Forze armate a tutela del cittadino.”

La misura, se approvata, consentirà al personale in servizio nel comparto Difesa e Sicurezza di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici regionali, contribuendo anche a una mobilità più sostenibile.