Bimbi maltrattati in un asilo ad Asti, interdette due insegnanti

Bimbi strattonati, derisi, umiliati nell’asilo degli orrori: l’indagine dei carabinieri di Asti coordinati dalla Procura della Repubblica ha portato alla luce l’inferno che vivevano i bambini nell’asilo paritario l”Albero dei Ragazzi’ ad Asti, in via Guglielmo Ventura.

Dalle immagini delle microspie installate emergono particolari agghiaccianti: alcuni bimbi venivano strattonati per evitare che si allontanassero dal loro posto a tavola, altri venivano sottoposti a castighi immotivati e costretti a stare seduti a terra in un angolino, un bimbo di origine albanese insultato e un altro di colore viene ripetutamente chiamato ‘zulù’.

Ad una bimba è stato dato da mangiare un alimento prelevato dalla spazzatura, e ancora, una delle maestre ha frugato negli zainetti per “prelevare” ed “assaggiare”, a volte con le mani, a volte con le posate personali dei bimbi stessi, le pietanze preparate dalle mamme per i propri figli.

“Le maestre – sottolineano gli inquirenti – con metodi bruschi, fatti di continue urla ed insulti, sembrano voler impedire ai bimbi di dare sfogo al più fondamentale istinto per un bimbo in tenera età: quello per il gioco”.

I carabinieri proseguono: “Quello che colpisce ed indigna di più in questa squallida e triste vicenda è proprio questa constatazione: la totale assenza del clima allegro e giocoso, sostituito invece da paura, terrore e ansia perdurante”.

Il Gip del Tribunale di Asti ha emesso, nei confronti di due educatrici, una misura cautelare di interdizione temporanea ad esercitare l’attività di insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado per il reato di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. Le indagini sono in corso,

ANSA