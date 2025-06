Beck’s protagonista dell’estate dei grandi live musicali

Beck’s – brand del gruppo AB InBev – annuncia una nuova e importante collaborazione con Live Nation Italia, dando vita a una partnership strategica lungo tutto il mese di giugno.

Beck’s sarà protagonista di alcuni degli appuntamenti musicali live tra i più attesi dell’estate 2025, che si terranno alla Visarno Arena di Firenze.

Dal primo all’ultimo weekend del mese, la storica venue si trasformerà in un punto di riferimento per la musica live, accogliendo una line-up di eventi di grande richiamo, tra cui l’attesissimo Firenze Rocks.

Un calendario intenso e da non perdere, per una partecipazione complessiva stimata di oltre 320.000 spettatori, pronti a vivere l’energia unica dei grandi concerti all’aperto, in uno degli spazi simbolo dell’estate musicale italiana.

Per la prima volta, Beck’s parteciperà in qualità di brand partner ufficiale, per vivere ogni momento di questi grandi live condividendo con il pubblico libertà di espressione, autenticità e indipendenza, valori che da sempre rappresentano il cuore dell’identità del brand.

La partnership si inserisce in un più ampio impegno di Beck’s nel creare esperienze che superano i confini del quotidiano, aprendo spazi di scoperta e connessioni autentiche con il pubblico.

Con questa nuova partnership, Beck’s afferma il proprio impegno nel mondo della musica live e rafforza il legame con una community sempre più ampia, libera e consapevole.

AB InBev sarà così il fornitore esclusivo di birra per tutta la durata degli eventi, a conferma del suo impegno nel promuovere un intrattenimento di qualità e responsabile, in linea con gli standard globali del gruppo.

Una presenza che rafforza il ruolo di AB InBev nel mondo dei grandi eventi e che segna un ulteriore passo lungo un percorso di collaborazione con i principali player del settore, come Live Nation, che il gruppo intende proseguire e sviluppare anche negli anni a venire.