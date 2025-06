Operaio 35enne schiacciato da un macchinario: è in condizioni critiche

Un lavoratore di 35 anni originario di Pignola versa in condizioni estremamente gravi dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 giugno in una fabbrica situata nella zona industriale di Tito Scalo, in provincia di Potenza.

L’uomo, coniugato e padre di due bambini, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso, riportando lesioni significative alla testa e a un arto superiore. È stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico.

L’episodio si è verificato attorno alle ore 16 all’interno di uno degli stabilimenti della ditta Patrone e Mongiello, specializzata nella trasformazione di metalli, in particolare acciaio, e collaboratrice dal 2013 con il gruppo Stellantis.

Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze del sinistro: sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre la procura di Potenza ha aperto un fascicolo per verificare eventuali negligenze e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Immediata la reazione delle sigle sindacali. Il segretario generale della CGIL di Potenza, Vincenzo Esposito, ha dichiarato: “La tutela della salute nei luoghi di lavoro deve tornare al centro delle priorità del nostro Paese. In Basilicata, che nei primi mesi del 2025 continua a rientrare tra le aree a più alta incidenza di infortuni mortali, secondo i dati Inail, è necessario un cambio di passo da parte delle istituzioni e delle aziende”.

Anche Fim-Cisl e Fismic-Confsal hanno espresso forte preoccupazione, sottolineando la necessità di fare piena chiarezza sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La comunità di Pignola, intanto, è stata scossa da altri due gravi episodi nel corso della stessa giornata: un uomo di 78 anni è precipitato dal tetto di un garage, richiedendo il trasporto in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza in condizioni critiche. Poco dopo, un bambino è stato soccorso a seguito di una caduta da circa un metro d’altezza.